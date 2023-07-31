Гражданское общество Грузии откликается на кризис в Нагорном Карабахе

Грузинские неправительственные организации 28 июля опубликовали заявление в связи с возникшим в Нагорном Карабахе гуманитарным кризисом, в котором выразили обеспокоенность возобновлением напряженности, начавшейся в декабре 2022 года с закрытием Лачинского коридора, соединяющего Нагорный Карабах и Армению.

В заявлении говорится: «Мы, организации гражданского общества Грузии, хотели бы выразить солидарность и поддержку пострадавшему от конфликта населению со всех сторон конфликта, на жизнь которого серьезно повлияли 30 лет неурегулированных конфликтов… Вооруженные столкновения и неразрешенные конфликты приносят в жертву жизни, здоровье, повседневную безопасность и будущее людей».

«Для нас, как субъектов, занимающихся вопросами мира и защиты прав человека, первоочередной задачей является защита и поддержка потребностей и интересов гражданских лиц», – говорится в заявлении, – «Мы считаем, что защита прав населения, затронутого конфликтом, может стать предпосылкой восстановления доверия и нормализации отношений», — заявили в неправительственных организациях.

В заявлении говорится, что в создавшейся кризисной геополитической ситуации все три страны Южного Кавказа имеют общий интерес в создании нового опыта мирного сосуществования, прецедентов доверия, взаимопомощи и сотрудничества, обеспечивающих мирное сосуществование, развитие и социальное благополучие народов Азербайджана, Грузии и Армении.

По мнению представителей гражданского общества Грузии, сторонам следует воздерживаться от таких действий, которые «наносят дополнительный ущерб и без того хрупкой обстановке переговоров и защищают достоинство, права и безопасность лиц, пострадавших от конфликта». По их словам, на власти Азербайджана ложится особая ответственность по защите безопасности и прав армянского населения, проживающего в Нагорном Карабахе. «То, как Азербайджан справится с этим вызовом, повлияет на отношения и мир между людьми, проживающими в регионе в целом», — говорится в заявлении.

Заявление подписали следующие организации: Центр социальной справедливости, Кавказский дом, Центр прав человека, Центр мира и гражданского развития, Исследовательский институт демократии (и Общество за позитивные перемены.

Ситуация в Нагорном Карабахе

В заявлении говорится, что на протяжении почти 7 месяцев 120 тысяч человек, проживающих в Нагорном Карабахе, столкнулись с серьезными социально-экономическими проблемами и гуманитарным кризисом. До сих пор их передвижение ограничено, что делает их полностью изолированными. Международный Комитет Красного Креста, ранее являвшийся основной гуманитарной организацией в регионе, заявил, что, несмотря на многочисленные попытки, он больше не в состоянии предоставлять гуманитарные ресурсы местным жителям. Прошло около месяца с тех пор, как российские миротворческие силы в регионе также прекратили поставки продуктов питания, медикаментов и других ресурсов в регион.

По данным организаций, в регионе ощущается острая нехватка продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости, из-за чего у женщин и детей возникают серьезные проблемы со здоровьем. Особенно остро обстоит дело с пожилыми людьми и лицами с ограниченными возможностями, а также с лицами с хроническими заболеваниями, доступ которых к медицинскому обслуживанию резко ограничен. Согласно заявлению, учащимся в Нагорно-Карабахском регионе, численностью до 27 000 человек, отказывают в основном праве на доступ к образованию, поскольку функционированию учебных заведений препятствуют ограничения на отопление и электричество. Кроме того, из-за ограничений на свободу передвижения около 1 100 человек в Нагорном Карабахе не могут вернуться в свои дома, в том числе 270 детей, разлученных с родителями.

28 декабря 2022 года Армения обратилась в Международный суд ООН за временными мерами в отношении ограничения свободы передвижения в Лачинском коридоре. Согласно решению суда от 22 февраля 2023 года Азербайджану предписано обеспечить беспрепятственное передвижение товаров, людей и транспорта в обоих направлениях в Лачинском коридоре. Решение суда основано на необходимости обеспечения гарантированных Международной конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации (КЛРД) прав этнически армянского населения, включая свободу передвижения внутри и за пределами страны, а также доступ к медицинским и социальным услугам, а также ликвидация дискриминации по этническому признаку. Кроме того, Европейский суд по правам человека также постановил 22 декабря 2022 года, обязывая Азербайджан принять все необходимые меры для обеспечения передвижения людей, имеющих ограниченный доступ к жизненно важным услугам, включая медицинские услуги для тяжелобольных, через Лачинский коридор. 26 июля 2023 года Евросоюз в очередной раз оценил гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе, как критический.

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