Оккупированные Сухуми и Цхинвали критикуют Азербайджан за обострение ситуации в Карабахе

«Министерства иностранных дел» оккупированной Абхазии и Цхинвальского региона обвинили Азербайджан в развязывании военной операции в Нагорном Карабахе и призвали международное сообщество принять необходимые меры для мирного урегулирования конфликта.

В заявлении от 27 сентября «Министерство иностранных дел» оккупированной Абхазии отмечается, что «позиции Армии обороны Республики Арцах подверглись массированному артиллерийскому обстрелу и авиаударам со стороны вооруженных сил Азербайджана».

«Министерство иностранных дел» оккупированного Цхинвали 27 сентября выразило тревогу по поводу сообщений «о ведущихся со стороны Азербайджана полномасштабных военных действиях с применением тяжелой техники, артиллерии и авиации».

Два оккупированных региона Грузии и Нагорный Карабах признают друг друга и поддерживают дипломатические отношения. Оккупированные Абхазия и Цхинвали, которые были признаны Россией и рядом других стран, Тбилиси и большая частью международного сообщества считают неотъемлемой частью Грузии. Нагорный Карабах пока не признан ни одной страной. Баку считает его территорией Азербайджана.

