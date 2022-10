Совет религий при народном защитнике и организации-члены Совета национальных меньшинств комментируют процесс отбора кандидатов в омбудсмены и заявляют, что новый народный защитник должен быть независимым, свободным от политического влияния и беспристрастным.

В распространенном 28 октября заявлении они отмечают, что народный защитник «должен отличаться многолетним опытом в защите прав человека, который является публичным и заметным». Советы считают, что «с точки зрения знания права прав человека кандидат должен обладать высокой компетентностью и глубокой верой в важность защиты прав человека».

«Народный защитник должен быть твердым защитником прав каждого человека, независимо от того, к какой группе он может принадлежать — к большинству или меньшинству», — говорят советы, подчеркивая, что новый народный защитник должен быть «принципиальным» и «стойким».

«Он не должен уклоняться от принятия решений, которые могут не быть одобрены и разделены властями, большинством или какой-либо заинтересованной группой», — заявляют советы.

По их словам, омбудсмен «должен руководствоваться верховенством закона, Конституцией и международными договорами о правах человека и других правах, неукоснительно защищать права этнических и религиозных меньшинств, бороться с дискриминацией и нетерпимостью».

Следовательно, советы надеются, что Парламент Грузии будет руководствоваться указанными критериями при принятии решения об избрании народного защитника.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)