Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили после встречи с членами Бизнес-ассоциации 4 октября беседовал с журналистами о депутатах, покинувших Грузинскую мечту, реализации рекомендаций ЕС и законопроекте по деолигархизации.

Премьер о покинувших ГМ — «Мы, конечно, отстранились от них»

В ответ на вопрос журналиста — дистанцируется ли он от писем антизападного содержания, распространяемых депутатами, покинувшими Грузинскую мечту, премьер-министр Ираклий Гарибашвили ответил, что «конечно, мы отстранились, они сами отстранились от нас… У нас есть различия, в том числе и по поводу позиций, и поэтому мы отстранились».

«У нас был разговор внутри команды об этих вопросах, и мы сказали им, что не согласны с их позициями, и мы открыто сказали об этом. Мы сказали им, что недопустимо так выражать свою позицию», — сказал премьер-министр.

Он также отметил, что Грузия — маленькая страна, перед которой стоят «очень много вызовов», поэтому «нам нужно больше сильных партнеров и союзников. Нам нужны очень хорошие, крепкие отношения со всеми, особенно с нашими главными партнерами, США, представителями Евросоюза».

Однако премьер-министр также добавил, что Грузия – демократическая страна, где мы должны создать свободное пространство, в котором каждый человек имеет полное право принимать то решение, которое считает правильным.

«Вот так мы понимаем демократию, мы — демократическое общество, мы должны максимально способствовать плюрализму, развитию различных идей, идеологий, и в конце концов люди должны решать, какая идеология приемлема», — сказал Ираклий Гарибашвили.

В ответ на заявление председателя Грузинской мечты Ираклия Кобахидзе, где он сказал, что никакой ценностной разницы с теми, кто вышел из партии, у них нет, премьер-министр пояснил, что «мы не должны искажать контекст», который имел в виду Ираклий Кобахидзе.

«Ценностное отличие, которое мы имеем от оппозиции, заключается в следующем, они правили страной диктаторско-автократным образом, ценности — это права человека, свобода, любовь к родине и т. д.», — подчеркнул он.

Премьер-министр — Грузия выполнит все 12 рекомендаций Евросоюза

Говоря о рекомендациях Еврокомиссии для получения Грузией статуса кандидата в члены ЕС, Ираклий Гарибашвили сказал, что власти страны мотивированы выполнить все 12 рекомендаций «в кратчайшие сроки».

«Послезавтра я буду участвовать в Праге, там проходит саммит лидеров ЕС, куда приглашены главы правительств и государств стран-партнеров, и у меня там будет то же послание, что мы активно вовлечены в этот процесс», — сказал он.

Премьер-министр также призвал к участию в парламентских группах, созданных Грузинской мечтой для реализации рекомендаций, и отметил, что «все двери открыты для всех оппозиционных партий и сейчас самое главное – обеспечить их участие».

Закон о деолигархизации

«Мы знаем много олигархов и бывших или действующих политиков или бизнесменов, склонных к олигархии, и, конечно, мы взяли украинскую модель, которая одобрена Евросоюзом, и мы примем этот закон», — сказал премьер, говоря о законопроекте о деолигархизации.

В ответ на претензии оппозиции к основателю Грузинской мечты Бидзине Иванишвили о том, что он является олигархом, Ираклий Гарибашвили заявил, что оппозиционеры не могут простить Бидзине Иванишвили того, что «1 октября 2012 года он положил конец диктатуре, угнетению людей, разрушению страны».

По его словам, оппозиции придется смириться с тем фактом, что все внешние и внутренние достижения страны связаны с Грузинской мечтой, «будь то Соглашение об ассоциации, безвизовый режим, свободная торговля, теперь уже официально поданная заявка на членство и полученная европейская перспектива, о которой мы просто не могли и мечтать во времена Национального движения».

