После того, как 4 октября Грузинскую мечту покинули еще 5 депутатов и присоединились к рядам вышедших из партии, у фракции Грузинская мечта осталось 75 депутатов в парламенте, состоящем из 150 депутатов.

Согласно пункту 3 статьи 56 Регламента Парламента Грузии, если количество членов Парламента в парламентском большинстве становится менее 76, большинство считается распущенным. После роспуска парламентского большинства будет представлен новый список членов большинства Бюро Парламента.

Депутат и один из основателей движения «Сила народа» Созар Субари на сегодняшнем брифинге заявил об уходе еще 5 депутатов из Грузинской мечты. По словам Субари, несмотря на выход из партии и фракции, 9 депутатов, покинувших Грузинскую мечту, останутся в рядах парламентского большинства. К покинувшим Грузинскую мечту присоединились еще 5 депутатов от правящей партии

Комментарий Ираклия Кобахидзе

Председатель Грузинской мечты Ираклий Кобахидзе сегодня же отреагировал на уход еще 5 депутатов из партии и пояснил, что существенной разницы между ними в ценностном выражении нет, поэтому они останутся вместе в парламентском большинстве, «несмотря на разделение».

«У нас есть тактические разногласия относительно того, в каких дозах следует говорить правду по определенным вопросам, в какой форме делать заявления по конкретным темам», — добавил он.

По словам председателя правящей партии, покинувшие Грузинскую мечту «поддержат принципиально общие решения, в том числе решения, которые будут приняты Парламентом по 12 рекомендациям».

