Грузинская мечта лишилась большинства в Парламенте
После того, как 4 октября Грузинскую мечту покинули еще 5 депутатов и присоединились к рядам вышедших из партии, у фракции Грузинская мечта осталось 75 депутатов в парламенте, состоящем из 150 депутатов.
Согласно пункту 3 статьи 56 Регламента Парламента Грузии, если количество членов Парламента в парламентском большинстве становится менее 76, большинство считается распущенным. После роспуска парламентского большинства будет представлен новый список членов большинства Бюро Парламента.
Комментарий Ираклия Кобахидзе
Председатель Грузинской мечты Ираклий Кобахидзе сегодня же отреагировал на уход еще 5 депутатов из партии и пояснил, что существенной разницы между ними в ценностном выражении нет, поэтому они останутся вместе в парламентском большинстве, «несмотря на разделение».
«У нас есть тактические разногласия относительно того, в каких дозах следует говорить правду по определенным вопросам, в какой форме делать заявления по конкретным темам», — добавил он.
По словам председателя правящей партии, покинувшие Грузинскую мечту «поддержат принципиально общие решения, в том числе решения, которые будут приняты Парламентом по 12 рекомендациям».
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