Один из покинувших Грузинскую мечту депутатов Созар Субари на брифинге 4 октября заявил, что к основанному ими движению «Сила народа» присоединяются еще пять членов правящей партии и эксперты.

По словам Созара Субари, в ряды движения Сила народа перешли следующие депутаты — Эка Сепашвили, Виктор Джапаридзе, Давид Качарава, Дачи Бераия и Заал Микеладзе.

По его словам, тем самым у Сила народа в Парламенте в общей сложности будет 9 депутатов и станет третьей по величине политической группой* в законодательном органе. Субари также добавил, что без «Силы народа» у фракции «Грузинская мечта» остались 75 депутатов и больше не имеет самостоятельного большинства, хотя они остаются в составе парламентского большинства.

К Силе народа присоединятся также аффилированные с правящей командой эксперты из проправительственной телекомпании «Пос ТВ», в том числе: Тамта Мегрелишвили, Зураб Кадагидзе, Давид Картвелишвили, Тамар Чибурданидзе, Нукри Шошиашвили, Отар Чулухадзе, Ника Кобуладзе и Иоанэ Шаишмелашвили.

Созар Субари также отметил на брифинге, что депутат Виктор Джапаридзе приобрел 52% акций телекомпании «Пос ТВ», что, по словам депутата, поможет им «лучше» донести свое послание до общественности.

Заявление Созара Субари

Представив новых членов движения, Созар Субари сказал, что движение работает над усилением региональных представительств, и их цель, чтобы к «Силе народа» присоединились представители всех муниципалитетов.

По словам Субари, несмотря на то что благодаря их движению сегодня общество лучше информировано о ситуации вокруг страны, угрозы, стоящие перед страной, полностью не нейтрализованы, и «требует от нас особой бдительности и внимания».

«Угрозы будут до тех пор, пока будет попытка втянуть Грузию в войну, и мы не сможем сделать что-то большее, чем это, чтобы сохранить шанс стабильного развития Грузии», — сказал он, подчеркнув, что «даже думать о том, что мы попытаемся восстановить территориальную целостность боевыми действиями, это навсегда разрушит мост, который мы пытаемся построить с нашими абхазскими и осетинскими согражданами».

По словам депутата, их цель не только в том, чтобы общественность знала больше правды, но и в том, чтобы «Грузия, как суверенное государство, принимала решения сама, по воле народа и избранными народом властями».

В ответ на критику со стороны оппонентов в адрес движения в связи с антизападными высказываниями Созар Субари заявил, что «антизападничество – это сокрытие правды от общества, антизападничество – это навешивание ярлыков на людей без каких-либо оснований и действовать против интересов своей страны, своей родины».

Движение «Сила народа» было основано четырьмя депутатами, покинувшими правящую Грузинскую мечту, и депутатами сакребуло, которые также покинули Грузинскую мечту, и заявили, что их целью будет борьба за то, чтобы давать ответы на многие вопросы в публичной политике.

Те, кто покинул Грузинскую мечту, под предлогом защиты интересов страны и говорить правду распространили ряд критических писем в адрес западных союзников и посла США Келли Дегнан. Они также активно говорят о попытках «крупных держав» втянуть в войну Грузию и открыть второй фронт в стране.

*Согласно Регламенту Парламента (статья 49): несмотря на достаточное количество депутатов (7), вышедшие из Грузинской мечты не могут создать парламентскую фракцию, т.к. депутатам Парламента, избранные по выдвижению одной политической партии, не разрешено создавать более одной фракции. : несмотря на достаточное количество депутатов (7), вышедшие из Грузинской мечты не могут создать парламентскую фракцию, т.к. депутатам Парламента, избранные по выдвижению одной политической партии, не разрешено создавать более одной фракции. Статья 2281: Минимум два депутата имеют право создать политическую группу. Политическая группа пользуется теми же правами, что и фракция.

