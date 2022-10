Председатель Юридического комитета Парламента Грузии, депутат Анри Оханашвили на брифинге 3 октября рассказал об одной из рекомендаций Еврокомиссии по деолигархизации и заявил, что правящая команда опирается на украинский законодательный опыт в этом направлении.

«Мы встали и один в один перенесли эту (украинскую) модель. Мы там ничего не меняли», — сказал журналистам председатель Юридического комитета. Он также пояснил, что по украинской модели за составление реестра потенциальных олигархов отвечает соответствующий орган Администрации президента, а в Грузии, исходя из принципа государственного управления, эту функцию будет выполнять Парламент.

По заявлению Анри Оханашвили, как и в украинском, согласно грузинскому законопроекту, для того, чтобы человек мог претендовать на статус олигарха, он должен соответствовать следующим четырем критериям — влияние на СМИ; влияние на политическую и общественную жизнь; монополистическая деятельность и конкретная сумма денег.

«Трех из этих 4-х критериев достаточно, чтобы человека можно было считать олигархом», — подчеркнул он.

По словам депутата, вопрос будет обсуждаться в Парламенте Грузии максимально прозрачно и инклюзивно, с привлечением политических групп, и законодательный орган предоставит общественности информацию о тех лицах, которые соответствуют критериям олигархии.

По его словам, конкретные имена и фамилии в законопроекте записаны не будут. «Имена и фамилии предлагались отдельными оппозиционными группами, и не только, что является нонсенсом, чтобы какой-либо закон основывался на именах и фамилиях. Так не происходит, это шаг против демократии», — подчеркнул депутат.

На вопрос журналиста, может ли в названных критериях подразумеваться основатель Грузинской мечты Бидзина Иванишвили, председатель Юридического комитета еще раз повторил позицию правящей партии о том, что «данный законопроект не может физически и объективно относиться к Бидзине Иванишвили».

«Три критерия, которые предлагаются, не могут гарантировать, что Бидзина Иванишвили будет включен в список олигархов, и я могу вам точно сказать, что всем трем компонентам удовлетворяют Кезерашвили и другими олигархи», — подчеркнул депутат.

После того, как журналист указал на резолюцию, принятую Европарламентом в июне 2022 года, в которой требовалось ввести санкции против Бидзины Иванишвили, Анри Оханашвили ответил, что «резолюция и заявления отдельных депутатов Европарламента являются искажением фактов и дезинформацией».

«Эти люди должны проявлять больше ответственности и говорить фактами, а не преследовать интересы какой-либо радикальной оппозиционной партии. Это позор», — добавил депутат.

Отклики оппозиции

По словам депутата от Единого национального движения Левана Бежашвили, ситуация в Грузии совершенно иная, чем в Украине, и у нас есть правящая партия, находящаяся под олигархическим влиянием, основателем которой является «олигарх» Бидзина Иванишвили.

«Налицо все признаки олигархического правления, государство захвачено, и это отражено во многих выводах международных организаций», — сказал он, добавив, что «мы должны написать грузинскую версию закона о деолигархизации, соответствующую современной грузинской действительности, иначе предлагаемое изменение будет законодательным лицемерием».

По словам депутата от партии «Лело за Грузию» Давида Усупашвили, «власти уже предприняли шаги и представили законопроект, о котором давно говорили, который не должен затронуть Бидзину Иванишвили». По его словам, до того, пока правящая команда представит официальный законопроект, свою версию разработает и оппозиция.

По оценке лидера партии Стратегия Агмашенебели, депутата Георгия Вашадзе, «есть только одна данность в связи с деолигархизацией» и критериям олигарха соответствует только Бидзина Иванишвили. «Сегодня, когда Грузинская мечта инициирует этот закон, инициирует для того, чтобы мы не получили статус кандидата (в члены) ЕС. Приняв этот закон, мы еще больше дистанцируемся от Евросоюза», — добавил он.

«Этот конкретный закон ограничивает права конкретного человека, не то что он не поможет нам стать европейской страной, а наоборот, отделит нас от европейского общества… Где-то в Европе этот закон может принести меньше вреда, в Грузии это будет очень вредительским», — сказал депутат от Гирчи Вахтанг Мегрелишвили.

По словам депутата от партии Граждане Александра Элисашвили, украинский закон о деолигархизации «не подходит и его реализация ничего не изменит». «Если у нас будет нормальная система правосудия, нам не нужно будет принимать специальные законы о вмешательстве олигархов в политику… и в этом случае все закончится тем, что Кезерашвили и ряду других запретят финансировать партии и СМИ», — подчеркнул он.

Депутат Республиканской партии Хатуна Самнидзе отметила, что соответствующий украинской модели законопроект о деолигархизации неприемлем для оппозиции. По ее оценке, копировать закон неправильно и важно учитывать ситуацию и контекст в стране, а также договоренность между властью и оппозицией.

«(Однако) у власти совсем другое видение… (Она) считает, что Бидзина Иванишвили не состоит в рядах олигархов, что априори подтверждает, что власть не намерена принимать нормальный, объективный законопроект, соответствующий контексту страны», — добавила она.

