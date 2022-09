Президент Грузии Саломе Зурабишвили 28 сентября в ходе выступления на приеме в Президентском дворце на улице Атонели в связи с 29-й годовщиной падения Сухуми в очередной раз подвергла критике президента Беларуси Александра Лукашенко за приезд в оккупированную Абхазию. Она также говорила об Абхазии и в этом контексте назвала разговоры об открытии «второго фронта» в Грузии «российской темой».

Приезд Лукашенко в оккупированную Абхазию

«Не могу не отметить, насколько неприемлемо и тревожно то, что произошло сегодня. Это очень циничный подход, когда президент Беларуси прибыл в Абхазию в нарушение Закона об оккупации, в нарушение всех норм и принципов международного права, а также в нарушение наших как будто дружеских отношений», — сказала она.

По словам президента Грузии, это происходит, когда Россия пытается закрепиться в «дружественной нам стране» Украине «посредством якобы «референдумов» (которые мы все должны единогласно осудить), но это уже невозможно».

«Циничной является и та форма, когда используешь якобы демократические методы для укрепления своей военной и насильственной оккупации», — добавила она.

По словам президента, она рада, что затянула вопрос и до сих пор не подписала назначение нового посла Грузии в Беларуси. «Мы должны защищать наши правила, нашу территорию, наши принципы, и мы должны требовать от всех соблюдать их», — подчеркнула она.

Оккупированная Абхазия

Саломе Зурабишвили подчеркнула, что сегодня, когда мы говорим об Абхазии, «мы должны смотреть в будущее, которое является очень интересным». «В современном мире происходят такие вещи, которые мы, наверно, и представить себе не могли, и многим людям трудно это представить. Появляются много новых возможностей и в то же время много угроз, но мы также должны иметь мужество видеть мир, который меняется».

По ее словам, учитывая, что после войны в Абхазии уже прошло поколение и пришло новое поколение, «мы должны показать молодежи и всем вместе, какова перспектива и что такое единая Грузия, о которой мы мечтаем».

«Больше вовлеченности, больше обменов, больше экономии в этих отношениях, потому что, если не будет развития, все это останется словами. Больше культуры, потому что культура нас объединяет», — подчеркнула Саломе Зурабишвили.

По словам президента, разговоры об открытии «второго фронта» в Грузии — это «российская тема», которой Россия хочет напугать абхазов, «как будто Грузия представляет для них угрозу».

По ее же словам, «кроме России весь мир уже знает, кто и где является угрозой. Она пытается манипулировать этой темой, но я очень удивляюсь, когда мы как-то откликаемся на эту абсурдную тему».

«Я уверена, что даже из Абхазии очень хорошо видно, какова Грузия и что эта Грузия на самом деле настоящий путь в будущее — мы настоящий мост и дорога в Европу», — заявила президент Грузии.

Она также добавила, что если мы войдем в Европу, на что она возлагает «очень большие надежды и веру», «наше объединение обязательно произойдет там, и мы будем едины на этом пути». «Это то, что мы должны передать им (абхазам), то, что мы должны строить и чем мы должны жить», — сказала президент Грузии.

