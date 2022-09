Президент Грузии Саломе Зурабишвили отреагировала на вопрос о т.н. «референдумах», начавшихся 23 сентября в четырех оккупированных Россией областях Украины, и призвала власти Грузии «категорически осудить» их.

«Мы знаем, что такое референдумы, когда они проводятся на оккупированной территории, в условиях войны», — сказала президент после посещения Мемориала погибшим за единую Грузию на площади Героев в Тбилиси 27 сентября, в 29-ю годовщину падения Сухуми.

«Это крайне циничная акция со стороны России, которая совершенно неприемлема для нас, для мира и для цивилизованных людей», — добавила она.

Министерство иностранных дел Грузии пока никак не прокомментировало этот вопрос.

Четырехдневные «референдумы», которые уже осудили официальный Киев и международное сообщество, проходят в Луганске, Донецке, Херсоне и Запорожье.

Украинские официальные лица заявили, что оккупанты не разрешают населению покидать оккупированные регионы до окончания «референдума», а вооруженные группы, как сообщается, принуждают людей к участию в них. Объявлению «референдумов» предшествовало объявление президентом России Владимиром Путиным 21 сентября военной мобилизации. В результате десятки тысяч граждан России пытаются бежать из России, в том числе и в Грузию через КПП «Верхний Ларс».

