Представители СМИ провели акцию в поддержку Ники Гварамия

Представители СМИ, активисты и рядовые граждане провели акцию в поддержку арестованного директора телекомпании «Мтавари архи» Ники Гварамия 18 мая в центре Тбилиси.

Участники акции сначала собрались на площади Первой Республики и прошли по проспекту Руставели с протестными транспарантами в руках – «Нет цензуре», «Нет выборочному правосудию». Позже протестующие перебрались к офису телекомпании «Мтавари архи» на улице Чубинашвили.

«Мы будем бороться до конца, пока Гварамия не выйдет на свободу, другого выхода у нас просто нет», — заявила Нино Джангирашвили, директор телекомпании «Кавкасиа».

Она также отметила, что если президент Саломе Зурабишвили не помилует Нику Гварамия, «это ее проблема», но «эта страна не успокоится, пока в стране будет столько политзаключенных, а наш коллега (Ника Гварамия) будет сидеть в тюрьме».

«Она (президент Зурабишвили) может исправить эту несправедливость», — подчеркнула Джангирашвили.

Она также добавила, что понятно, что «она (Зурабишвили) не может изменить реальность, что Грузия находится в руках сумасшедшего олигарха», но «результаты еще можно смягчить, и немедленное освобождение Ники Гварамия будет этим результатом и этим смягчением».

Один из журналистов и ведущих телеканала «Мтавари архи» Михаил Сесиашвили заявил во время шествия, что речь не идет о свободе только Ники Гварамия и о существовании только одного СМИ.

«Мы сейчас имеем дело с таким фундаментальным вопросом, будет ли у этой страны будущее», — сказал он телекомпании «Пирвели», добавив, «не думаю, что это дело борьбы только журналистов».

Тбилисский городской суд признал Нику Гварамия виновным в причинении ущерба телекомпании «Рустави-2» во время пребывания на должности директора компании и приговорил его к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы.

