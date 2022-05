НПО говорят, что арест Гварамия является примером выборочного правового преследования

Около 40 местных неправительственных организаций заявляют, что арест Ники Гварамия, генерального директора телекомпании «Мтавари архи», критически настроенного по отношению к властям страны, является «еще одним примером» «выборочного» расследования, правового преследования и вердикта.

В совместном заявлении, опубликованном 17 мая, правозащитники также отметили, что арест Гварамия воспринимается как «угроза» и «предупреждение» независимым СМИ, чтобы они не выполняли контрольные функции и прекратили критическое освещение деятельности властей.

«Мы считаем, что такие процессы могут оказать негативное влияние на процесс евроинтеграции Грузии», — заявили они.

Наряду с другими организациями совместное заявление также подписали Международная прозрачность – Грузия, Ассоциация молодых юристов Грузии, Международное общество за справедливые выборы и демократию, Фонд «Открытое общество» и Центр по правам человека.

Тбилисский городской суд признал Нику Гварамия виновным в причинении ущерба телекомпании «Рустави-2» в то время, когда он занимал пост директора компании, и приговорил его к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы.

