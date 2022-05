Amnesty International и Human Rights Watch осуждают задержание Ники Гварамия

Международные правозащитные организации Amnesty International и Human Rights Watch осудили задержание директора телекомпании «Мтавари архи» Ники Гварамия.

«Приговор Нике Гварамия является явным действием политически мотивированного преследования в ответ на его отличающиеся взгляды и критику властей (Грузии)», — заявила 17 мая директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Струтерс.

Отметив, что Гварамия грозит до 3,5 лет лишения свободы, «поскольку правительство наращивает усилия по подавлению инакомыслия», Струтерс призвала к немедленному освобождению руководителя телекомпании «Мтавари архи».

По ее словам, судебный процесс над Гварамия выявил «растущую озабоченность снижением свободы СМИ в Грузии и в ряде случаев усилением влияния правительства в судах, что направлено на то, чтобы заставить замолчать критиков и противников властей».

Представитель Amnesty International назвала дело против Гварамия политически мотивированным, целью которого является «подавление свободы слова».

Онв также сказал, что Amnesty International обеспокоена тем, что в деле не было достаточного состава преступления для предъявления обвинений, на что указывали неправительственная организация «Международная прозрачность – Грузия» и народный защитник Грузии.

Заместитель директора еще одной правозащитной организации Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Георгий Гогия 16 мая написал в Твиттере, что Гварамия судили и арестовали по «ложным обвинениям в злоупотреблении властью».

Он добавил, что арест руководителя телекомпании «Мтавари архи» «является огромным ударом по свободе СМИ и верховенству закона в Грузии».

