Народный защитник призывает президента помиловать Нику Гварамия

После детального изучения дела находящегося в тюремном заключении руководителя телекомпании «Мтавари архи» Ники Гварамия Аппарат народного защитника Грузии призвал президента Саломе Зурабишвили помиловать его.

В заключении, опубликованном 8 июня, омбудсмен подчеркнул, что Гварамия должен быть помилован, поскольку вынесенный ему приговор является «грубым нарушением принципа законности, закрепленного в Конституции, национальном и международном законодательстве».

В документе также говорится, что «ввиду крайней скудости правового рассмотрения, анализа и последовательности приговор может быть оценен как существенно необоснованный».

Согласно тому же документу, самым важным моментом в данном деле является то, что «судья вообще не оценивал и не обсуждал, в каких случаях корпоративно-правовое действие (решение менеджера) может стать уголовно релевантным, когда и при каких обстоятельствах оно требует уголовного санкционирования и почему этот случай с подходит под это измерение».

«В итоге суд уклонился от ответа на все важные правовые вопросы», — говорится в документе, который подчеркивает, что судья не обосновал ни форму, ни размер примененного наказания в виде лишения свободы.

