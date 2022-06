В агитации против предоставления статуса Грузии премьер Гарибашвили также обвиняет и украинскую власть

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая вчера в Парламенте со своим ежегодным докладом, наряду с грузинской оппозицией обвинил также и власти Украины в агитации против предоставления Грузии статуса кандидата в члены ЕС.

По утверждению Ираклия Гарибашвили, лидер большинства в Верховной Раде Украины и представитель партии президента Владимира Зеленского «Слуга народа» Давид Арахамия «настоятельно требовал в Европе и Америке, чтобы Грузия не получила статус кандидата».

«Практически выдвинули ультиматум Европе, что если Грузия получит статус кандидата, они будут очень разочарованы», — заявил он, добавив, что об этом ему рассказали американские и европейские коллеги.

«Это вражда страны», — подчеркнул Ираклий Гарибашвили, обращаясь к депутатам от оппозиции, — «Где ваша реакция, где ваш патриотизм?».

Давид Арахамия вчера же ответил на обвинения в своем видеообращении и заявил, что премьер-министр Грузии распространяет «откровенные фейки».

Арахамия сказал, что вообще не посещал Европу. Что касается Соединенных Штатов, он пояснил, что там он был занят выработкой концепции, согласно которой «г-н Иванишвили, являясь олигархом пророссийского плана, который имеет марионеточное правительство по сути, подставляет обычный грузинский народ, который хочет в Европу».

Арахамия призвал граждан Грузии не обращать внимания на «откровенные вбросы и фейки» своего правительства, в частности премьер-министра, который «распространяет недостоверную информацию» по указке одного олигарха.

«Мы, как Украина, как власть Украины, будем помогать максимально Грузии становиться членом Европейского союза», — сказал Арахамия.

«Я уверен, что нас вместе ждет большое будущее внутри Европы», — добавил он.

Вслед за Украиной Грузия и Молдова также подали официальную заявку на членство в ЕС 3 марта.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала дать европейскую перспективу Грузии, что подразумевает, что Грузия должна сначала выполнить ряд условий, после чего она сможет получить статус кандидата.

Что касается Украины и Молдовы, Еврокомиссия рекомендует дать им статус кандидата, с расчетом на то, что две страны продолжат проводить необходимые реформы.

Все три страны Ассоциированного трио ожидают решения Европейского совета о статусе кандидата, которое должно быть принято на саммите 23-24 июня.

