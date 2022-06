Слушание ежегодного доклада премьер-министра в Парламенте прошло на фоне шума

Слушание ежегодного отчета премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в парламенте проходило сегодня на фоне шума. Депутаты от оппозиции несколько раз прерывали выступление премьер-министра. В ответ на критические замечания оппонентов в адрес заявлений премьер-министра Ираклий Гарибашвили неоднократно предлагал им лекарства и медицинскую помощь. «Всех нужно лечить», — сказал в их адрес Ираклий Гарибашвили. Председатель Парламента Шалва Папуашвили путался разрядить обстановку с помощью мандатариев.

Основная часть выступления премьер-министра перед депутатами, которое длилось около полутора часов, была посвящена лидирующим позициям Грузии в различных международных рейтингах и критике оппонентов властей за негативную роль в процессе получения Грузией статуса кандидата в члены ЕС.

Статус кандидата и незаслуженный отказ Грузии

Представляя годовой доклад, премьер-министр Гарибашвили назвал главным достижением правящей команды «историческое решение» Еврокомиссии и долгожданную «долгожданную» европейскую перспективу для Грузии.

После этого Ираклий Гарибашвили акцентировал внимание на лидирующих позициях Грузии в различных международных рейтингах по сравнению с Украиной и Молдовой, и заявил, что «по проделанной работе» из стран Ассоциированного трио именно Грузия заслуживает статус кандидата.

Однако он также отметил, что «к сожалению» мы не увидели основанного на заслугах решения от европейских лидеров, что «очень разочаровывает». «(Однако) самым главным достижением является то, что Европа открыла дверь Грузии».

Ираклий Гарибашвили повторил, что выдать Украине статус кандидата рекомендовали за то, что она находится в военном положении, о чем, по его словам, ему «лично» сказали европейские друзья. Что касается Молдовы, то, по словам главы правительства Грузии, из-за общей границы с Украиной она также «воспринимается, как в состоянии, равном войне».

Премьер-министр Гарибашвили также напомнил о заслугах грузинских военных в различных миротворческих миссиях на протяжении многих лет и задал вопрос: «несмотря на все это, должна ли быть Грузия наказана за то, что сегодня в Грузии нет войны?».

По словам премьер-министра, несмотря на то, что решение об отказе в статусе кандидата для Грузии эмоционально «разочаровывает», мы должны встретить этот процесс «очень спокойно».

Он также подчеркнул, что власти подождут окончательного решения о предоставлении Грузии статуса кандидата 23-24 июня, после чего власти готовы продолжить все реформы, многие из которых «уже были в повестке дня ассоциации».

Оппозиция как препятствие в получении статуса кандидата

Ираклий Гарибашвили также раскритиковал оппозицию за ее негативную роль в вопросе получения страной статуса кандидата, заявив, что оппоненты властей просили депутатов Европарламента не предоставлять Грузии статус кандидата.

В качестве примера он назвал Единое национальное движение и депутата от партии Лело Саломе Самадашвили. «Познакомьтесь с предателем страны», — сказал премьер-министр о последней.

В этом контексте Ираклий Гарибашвили также упомянул критическую резолюцию, принятую Европарламентом, и заявил, что Европейская народная партия с рекомендациями от Национального движения «подготовила самый позорный текст, прямое торжество несправедливости».

«(Это) является доказательством того, что эти люди (оппозиция) не хотели, чтобы Грузия получила статус кандидата» в члены ЕС, — заявил он.

Поддержка Украины со стороны Грузии

Ираклий Гарибашвили также подчеркнул поддержку, выраженную правительством Грузии Украине, и сказал, что с самого первого дня начала войны Россией Грузия была одной из первых стран, отправивших гуманитарную помощь Украине.

В то же время, по его словам, Грузия подписала все политические, гуманитарные документы или документы солидарности в поддержку Украины, и всего страна «дала согласие» на 260 резолюций.

Что касается введения двусторонних экономических санкций в отношении России, премьер-министр Гарибашвили подчеркнул, что «у нас есть экономические и торговые отношения с Россией» и это окажет негативное влияние на большинство наших граждан.

«Деолигархизация»

В завершение своего выступления Ираклий Гарибашвили также акцентировал внимание на рекомендацию Еврокомиссии по «деолгаризации» и сказал, что у Грузии «нет подобной проблемы» и «она больше касается Украины, чем нас».

Однако он также назвал в качестве примера политика, который хочет быть олигархом, основателй «TBC банка» и председателя партии «Лело за Грузию» Мамуку Хазарадзе.

Премьер-министр упомянул в том же контексте бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и его семью, а также бывшего министра обороны Давида Кезерашвили.

Что касается высказываний оппозиционных депутатов о том, что основатель Грузинской мечты Бидзина Иванишвили является «олигархом», премьер-министр Гарибашвили ответил, что Иванишвили «является величайшим благотворителем».

Он также подчеркнул, что если бы в 2012 году к власти не пришел Бидзина Иванишвили, оппозиция сегодня повторила бы в Грузии «Мариуполь», «обрекла» бы народ и «разрушила» бы страну, «продала» бы Грузию.

This post is also available in: ქართული (Грузинский)