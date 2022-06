Реакция правящей партии на масштабный митинг 20 июня

После масштабной проевропейской демонстрации перед зданием Парламентом, которая прошла 20 июня, представители правящей партии поменяли ранее сделанные ими заявления о том, что за митингом стоит Национальное движение, с помощью которой оппозиция нарушает первую же рекомендацию Европейской комиссии от 17 июня по снижению политической поляризации в стране. Однако представители правящей команды Грузинской мечты заявили сегодня, что на вчерашний митинг также вышла и та часть общества, которая «хочет в Европу», в том числе и избиратели Грузинской мечты.

20 июня десятки тысяч граждан вышли на улицы в поддержку вступления Грузии в Евросоюз и против политики правительства Грузинской мечты. Акция под лозунгом «Домой в Европу» была организована гражданским движением «Позор». 17 июня Европейская комиссия рекомендовала Совету Евросоюза дать Грузии европейскую перспективу, но также предложила предоставить стране статус кандидата в члены ЕС после того, как она будет соответствовать ряду критериев. Совет ЕС, т.е. национальные правительства государств-членов примут окончательное решение 23-24 июня.

«На этот митинг вышло общество, которое хочет Европу», — сказал председатель Грузинской мечты Ираклий Кобахидзе, оценивая вчерашний митинг, добавив, что «Европу хотят намного больше людей… (и) это 85% населения Грузии».

Генеральный секретарь Грузинской мечты и мэр столицы Каха Каладзе повторил сказанное им вчера, что митинг был организован Единым национальным движением, но подчеркнул: «я не говорю, что люди на митинге были националами (представителями ЕНД)».

Исполнительный секретарь Грузинской мечты Мамука Мдинарадзе также отметил, что на «митинг, организованный националами», пришло много «ненационалов» и «сторонников европейской идеи». «Сегодня уже не будете удивлены, и наши сторонники также были на состоявшейся акции, главной целью для которых было зафиксировать поддержку Европы», — пояснил он.

Вице-премьер и министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани также заявила, что на вчерашний митинг пришли не только те люди, которые хотят «свергнуть правительство» и совершить революцию. Она также подчеркнула, что там была и та часть общества, которая «искренне» стремится к объединению в европейскую семью.

Депутат от Грузинской мечты Бека Давитулиани также повторил, что организаторами митинга 20 июня были связанные с Единым национальным движением люди, но среди присутствующих были и его друзья, поддерживающие правящую партию.

«Вчерашняя акция была организован Единым национальным движением и связанными с ним организациями, но акция показала нам, что в Грузии есть много людей, которые искренне хотят вступить в ЕС, получить статус, и это решение большинства населения», — сказал еще один депутат от Грузинской мечты Георгий Амилахвари.

«Я придерживался мнения, что подавляющее большинство населения Грузии стремится к европейской интеграции, и эта акция, к счастью, оставила меня на той же позиции», — сказал еще один представитель правящей партии, депутат Давид Сергеенко.

