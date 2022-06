Фоторепортаж: Масштабный проевропейский митинг в Тбилиси

Десятки тысяч граждан Грузии собрались 20 июня на проспекте Руставели в Тбилиси, где они поддержали вступление Грузии в Евросоюз и протестовали против провала властей Грузинской мечты на фоне ожидания страной получения статуса кандидата в члены ЕС. Акция под лозунгом «Домой в Европу» была организована гражданским движением «Позор». По словам организаторов митинга, они хотели направить проевропейский посыл в Брюссель, где 23-24 июня Совет ЕС примет окончательное решение о статусе Грузии. Позже участники акции символически переместились на площадь Европы, где они оставили надписи мелом в поддержку евроинтеграции.

Фотограф «Civil Georgia» Гурам Мурадов отразил в фотографиях вчерашний масштабный митинг:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)