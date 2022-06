Премьер-министр предупреждает организаторов акции 20 июня

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сегодня, перед началом заседания правительства, откликнулся на акцию «Домой к Европе», запланированную гражданским движением «Позор» на 20 июня, и заявил, что правительство будет защищать мир и стабильность своих граждан «с предоставленным законом правом и силой»».

Он также предостерег организаторов акции, чтобы они не питали никаких иллюзий и призвал граждан не поддаваться на провокацию.

«Никаких незаконных действий мы никому не простим», — сказал Ираклий Гарибашвили.

По словам премьер-министра, акцию 20 июня проводят «деструктивные силы», которые «после всех неудач» не смогли втянуть страну в войну или сделать что-то еще.

«Кто проводит эту акцию?» Случайно не те ли силы, (которые) убивали тут людей, насиловали, пытали и предательски раздавали территории страны стране-оккупанту?», — заявил премьер, который предположительно указал на Единое национальное движение.

Грузия подала официальную заявку на членство в ЕС 3 марта. Страна ожидает окончательного решения европейских лидеров о предоставлении статуса кандидата к 23-24 июня.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)