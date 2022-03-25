Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, 24 марта, 2022 г. Фото: Администрация правительства Грузии
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Ираклий Гарибашвили о продолжающейся «трагической» войне в Украине

25/03/2022 - 15:08
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«Человечество сталкивается с огромными трагическими последствиями действий Российской Федерации в Украине», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 24 марта на мероприятии, посвященном 30-летию установления дипломатических отношений между США и Грузией.

Он также добавил, что «война подорвала безопасность, стабильность и мир не только в регионе, но и во всем мире».

«Для нашей страны, которая сама пострадала от российского вторжения в 2008 году и территория которой до сих пор на 20% оккупирована, нет альтернативы миру», — сказал он.

По его словам, «Грузия, осознавая тот ужас, который сопровождает войну, с первого же дня заявляет о своей поддержке и солидарности с украинским народом и его страной».

«Международное сотрудничество и консолидированный подход сегодня как никогда имеют жизненно важное значение для поддержания международного порядка, основанного на законе», — отметил Гарибашвили.

До этого Ираклия Гарибашвили неоднократно критиковали за неоднозначную риторику о войне в Украине.

«Столицу Украины бомбят, и сегодня мы видим, что никто не может это остановить. Скажем прямо, что санкции не являются эффективным средством», — сказал он ранее.

После этого Украина 1 марта отозвала посла из Тбилиси для консультаций из-за отказа правительства Грузии разрешить грузинским добровольцам вылететь в Украину чартерным рейсом и «аморальной» позиции правительства Грузии в отношении международных санкций против России.

В Грузии прошел ряд акций протеста с требованием отставки премьер-министра Гарибашвили, а также в поддержку Украины, которые Ираклий Гарибашвили назвал «антигосударственными» акциями.

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25/03/2022 - 15:08
19 1 minute read

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