Лидеры политической группы Европарламента поддержат предоставление статуса кандидата Грузии, Молдове и Украине
В проекте заявления, подготовленном лидерами политической группы Европарламента и обнародованном директором Европейского бюро Радио Свобода Ричардом Йозвяком, говорится, что лидеры обращаются к главам государств и правительств стран-членов с просьбой предоставить Украине, Молдове и Грузии статус кандидата в члены ЕС.
В проекте заявления, который, по словам Йозвяка, может быть изменен до его официальной публикации, лидеры политической группы отмечают, что «смена геополитических плит требует действий с нашей стороны. Поступая так, мы будем придерживаться наших собственных принципов и ценностей».
В проекте заявления подчеркивается, что «украинцы, чья родина подвергается ожесточенным атакам, а также молдаване и грузины, которые стремятся к светлому будущему, ждут сигнала о том, что их место в европейской семье».
«Поэтому мы призываем вас предоставить статус кандидата Украине, Республике Молдова и Грузии, в соответствии со статьей 49 Договора о ЕС и на основании заслуг», — говорится в документе.
Грузия представила вторую часть вопросника самооценки ЕС в мае и, как Украина и Молдова, и сейчас ждет заключения Еврокомиссии по этому вопросу.
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