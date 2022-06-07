Лидеры политической группы Европарламента поддержат предоставление статуса кандидата Грузии, Молдове и Украине

В проекте заявления, подготовленном лидерами политической группы Европарламента и обнародованном директором Европейского бюро Радио Свобода Ричардом Йозвяком, говорится, что лидеры обращаются к главам государств и правительств стран-членов с просьбой предоставить Украине, Молдове и Грузии статус кандидата в члены ЕС.

В проекте заявления, который, по словам Йозвяка, может быть изменен до его официальной публикации, лидеры политической группы отмечают, что «смена геополитических плит требует действий с нашей стороны. Поступая так, мы будем придерживаться наших собственных принципов и ценностей».

В проекте заявления подчеркивается, что «украинцы, чья родина подвергается ожесточенным атакам, а также молдаване и грузины, которые стремятся к светлому будущему, ждут сигнала о том, что их место в европейской семье».

«Поэтому мы призываем вас предоставить статус кандидата Украине, Республике Молдова и Грузии, в соответствии со статьей 49 Договора о ЕС и на основании заслуг», — говорится в документе.

draft statement by the EP's group leaders asking for candidate status for #Ukraine #Moldova & #Georgia. likely passed on Thu but text can still change. EP doesn't have a say on this & likely that the most any of the 3 can hope for later in june is conditional candidate status pic.twitter.com/VGA5mbNSQx — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 7, 2022

Грузия представила вторую часть вопросника самооценки ЕС в мае и, как Украина и Молдова, и сейчас ждет заключения Еврокомиссии по этому вопросу.

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