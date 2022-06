Президент подозревает, что активизация антиевропейских группировок в стране является управляемой

«Немыслимо и не подчиняется логике, чтобы активности пророссийских, насильственных, гомофобных и антиевропейских групп носила спонтанный и неуправляемый характер в самые важные для страны моменты», — заявила сегодня президент Грузии Саломе Зурабишвили.

«Чему еще может служить столь планомерно и последовательно происходящее уличное насилие, насилие над политиками, насилие над женщинами-политиками, нападки на послов и европейские принципы, призывы оскорбить европейский символ?», — добавила Саломе Зурабишвили, указав на произошедший сегодня утром в столице инцидент.

Это преднамеренные действия, наносящие ущерб европейскому пути страны, которые не выражают мнения грузинского народа и не совпадают с его европейским выбором.

«Это план, чтобы такими провокациями помешать Грузии на пути евроинтеграции, представить (Грузию), как антизападное и антиевропейское государство», — подчеркнула Саломе Зурабишвили.

Она также отметила, что «подобные действия совершенно неприемлемы и их следует осудить, так как они наносят ущерб европейскому будущему страны».

Материал будет обновляться…

