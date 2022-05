Грузинская оппозиция просит ЕС предоставить стране статуса кандидата

Оппозиционные партии и независимые депутаты Парламента Грузии выступили с совместным заявлением, в котором призвали Евросоюз предоставить Грузии статус кандидата, «что обеспечит демократическое развитие страны, включая проведение судебной и институциональной реформ, а также освобождение Грузии от российского влияния».

В совместном обращении, которое в зале заседаний Парламента 25 мая зачитал вице-спикер, депутат от партии Граждане Леван Иоселиани, подчеркивается, что «Грузия и грузинский народ не должны платить такую ​​высокую цену за неверные шаги властей».

«Несмотря на проблемы на пути реформ и выход правящей партии из политического соглашения от 19 апреля, подписавшие (соглашение) парламентские оппозиционные партии и депутаты считают необходимым предоставление Грузии статуса кандидата в члены ЕС и выражают готовность участвовать в реализации всех реформ, которые важны для демократического развития Грузии», — говорится в обращении.

Оппозиция подчеркнула, что, когда Запад объединяется против ревизионистской политики России на фоне российской агрессии в Украине, «Грузия является прозападной страной в регионе, 20% которой оккупированы и не имеет гарантий безопасности».

«Предоставление Евросоюзом статуса кандидата странам Ассоциированного трио — Грузии, Украине и Молдове, станет для нас в это критическое время жизненно важным ответом России, которая хочет разделить мир на сферы влияния и лишить страны трио европейского будущего», — заявили оппозиционные партии.

«Вступление в европейскую семью — это возможность, чтобы с стране соблюдалось верховенство закона, принцип разделения властей, независимое правосудие, свобода СМИ, общепризнанные основные права человека», — добавили они.

Единственная парламентская оппозиционная партия, которая не подписала совместное обращение — это Европейские социалисты. В пресс-службе партии сообщили Радио Свобода, что вопрос будет обсуждаться в формате политсовета партии.

