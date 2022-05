В День независимости Грузия ждет «возвращения в Европу»

Президент Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министр Ираклий Гарибашвили обратились к гражданам страны на мероприятии, состоявшемся на площади Свободы в Тбилиси по случаю провозглашения Первой Демократической Республики.

В своем выступлении президент Зурабишвили акцентировала внимание на членстве Грузии в Евросоюзе, ее «возвращении в Европу», агрессии России против Украины и мирном урегулировании конфликтов.

«Грузия снова находится на перепутье, как и во многие решающие моменты в ее истории», — сказала она, добавив, что «пришло время для новых возможностей и новых вызовов для нас. Помимо осторожности это требует от гас также определенных ответов, готовности, дальновидности, видения будущего и смелости».

Саломе Зурабишвили там же подчеркнула, что эти новые возможности и вызовы, прежде всего, требуют «единства».

«На пути в Европу появилась историческая возможность», — сказала президент Зурабишвили, добавив, что «эта путь в Европу не был открыт без крови и без жертв».

«Наши предки прорубили этот путь! Наше многовековое стремление было основано на осознании того, что с европейской цивилизацией нас объединяли и связывали общие ценности», — сказала она.

«И пока мы защищали грузинскую веру, идентичность и ценности от ряда империй-захватчиков, в то время мы также защищали Европу», — сказала она, пояснив, что этими ценностями являются: справедливый суд; толерантность и разнообразие; уважение и защита прав человека; сбалансирование власти.

«Приверженность этим ценностям не является ни исполнением диктата воли других, ни угрозой отчуждения и утраты идентичности, а наоборот — делать решительные шаги на пути в Европу равносильно возвращению к самому себе», — подчеркнула она.

«Сегодня впервые появился реальный шанс. Ни гражданское общество, объединившееся вокруг этой цели, ни души на наших предков, ни будущие поколения не простят нам, если мы упустим этот шанс», — добавила она.

Говоря о войне России против Украины, Саломе Зурабишвили сказала: «мы обязаны не только разделить боль украинского народа, но и проявлять с ним полную солидарность».

«Мы также хорошо понимаем, что ускоренный процесс евроинтеграции — это заслуга украинского народа, его крови и страданий», — сказала президент Зурабишвили, добавив, что «Украина прошла через удивительные сражения, ее воины показали миру пример мужества, самоотверженности и стойкости».

«Мы знаем и не забудем, что Украина сегодня защищает не только свою свободу, суверенитет, независимость, но и нашу свободу и свободу других европейских стран. Она защищает единое, сильное, свободное европейское будущее».

Она также подчеркнула, что в это время «вызовы на наших оккупированных территориях не слабеют» и пытаются убедить население в том, что «как будто Грузия может «воспользоваться временем» и попытаться вернуть территории силой, что является «еще одной очевидной российской дезинформацией».

Он в очередной раз подтвердила жителям оккупированной Абхазии и Цхинвальского региона, что «Грузия ничего не будет делать против вас с помощью войны и силы».

Запланированный в оккупированном Цхинвали референдум президент Грузии назвала «угрозой аннексии» и «очередной провокацией со стороны России», направленной на «разжигание противостояния между нами».

Она также подчеркнула, что «сила в единстве!» и добавила, что «когда, если не сегодня, мы должны осознать, что другого пути у нас нет!».

«Собранная в кулак нация имеет большое будущее», — добавила она.

Обращение Ираклия Гарибашвили

В своем выступлении премьер-министр Ираклий Гарибашвили отметил, что с провозглашением независимости 26 мая 1918 года грузинский народ создал истинно европейское государство, основанное на западных ценностях, на основе которых «европейская ориентация была определена», как путь к государственности, восстановленной в 1991 году.

Напомнив слова первого президента Грузии Звиада Гамсахурдиа о том, что «независимость есть спасение нравственности нации и, таким образом, спасение самой нации», Ираклий Гарибашвили подчеркнул, что «находящаяся в постоянной борьбе нация» выжила именно потому, что «нравственные идеалы свободы и независимости не исчезали у народа даже в самые трудные периоды».

Он также отметил, что стремление вернуться в общую европейскую семью также никогда не ослабевало у нашего народа.

В этом контексте Ираклий Гарибашвили также напомнил о заявке Грузии о членстве в ЕС от 3 марта, заявив, что «это ознаменовало начало совершенно нового этапа в истории Грузии».

Он также «подчеркнул», что «европейское будущее — это программа, определенная грузинским народом для всех правительств Грузии, а также безальтернативный план действий».

По словам Ираклия Гарибашвили, власти Грузинской мечты провели «масштабные реформы» в различных направлениях, чтобы приблизиться к стандартам ЕС, и продолжают работать в этом направлении.

«Мы обеспечили самый длительный период мира в новейшей истории и приступили к беспрецедентному, долгосрочному процессу мирного развития», — сказал Гарибашвили, подчеркнув, что «благодаря предусмотрительной, разумной политике на благо национальных интересов страна сохраняет стабильность и развитие».

Отметив, что «Грузия занимает действительно выдающееся лидерство среди стран Восточного партнерства, а также среди стран так называемого Ассоциированного трио», — премьер-министр Ираклий Гарибашвили добавил, что сегодня Грузия ожидает от Европы «надлежащего признания» предпринятых усилий.

Подчеркнув, что Грузия является одной из первых стран, которая признала христианство государственной религией, Ираклий Гарибашвили сказал, что «с тех пор все наше развитие определяется евангельскими ценностями, которые также лежат в основе сегодняшней Европы».

«Наша древняя страна с ее уникальной историей, культурой и языком действительно заслуживает того, чтобы быть достойным членом великой единой семьи Европы», — добавил он.

В своем выступлении премьер-министр Гарибашвили кратко коснулся продолжающейся войны в Украине и выразил солидарность с украинским народом.

Он также обратился к людям, проживающим на оккупированных территориях Грузии, и сказал, что «у нас есть общее прошлое и общее будущее, которое мы должны строить только на основе мира, взаимного уважения и сотрудничества».

