Саломе Зурабишвили посещает Париж и Брюссель

Президент Грузии Саломе Зурабишвили на этой неделе посещает Париж и Брюссель, где встречается с высокопоставленными официальными лицами и выражает солидарность Тбилиси с Киевом.

28 февраля президент Зурабишвили встретилась со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Президент Грузии написала в Twitter, что на встрече были обсуждены все актуальные для Грузии и Франции вопросы.

Сегодня Зурабишвили отправилась из Парижа в Брюссель, где встретится с президентами Европейского совета и Еврокомиссии Шарлем Мишелем и Урсулой фон дер Ляйен.

Говоря о визите 28 февраля, президент Саломе Зурабишвили сказала, что «в то время, когда вся Европа едина, мы тоже должны стать частью этого единства».

По ее словам, российская агрессия в Украине открыла «новое окно». «Европейцы готовы иначе смотреть на будущее Украины, Грузии и Молдовы», — отметила она.

Президент Грузии находится с визитом в Париже и Брюсселе на фоне критики в адрес правительства Грузинской мечты и премьер-министра Ираклия Гарибашвили после того, как они отказались от присоединения к санкциям против России и запретили грузинским добровольцам отправиться в Украину.

До вторжения России в Украину члены партии Грузинская мечта подверглись резкой критике после того, как депутаты отказались упоминать «возможную военную агрессию» Москвы в резолюции в поддержку Украины.

