Совет Федерации РФ одобрил ратифицировал о двойном гражданстве с Цхинвали

Совет Федерации ФС России 25 мая поддержал ратификацию соглашения об урегулировании вопросов двойного гражданства с оккупированным Цхинвальским регионом.

Теперь документ должен подписать президент России Владимир Путин. Соглашение о двойном гражданстве вступит в силу после того, как правительство России и власти Цхинвальского региона обменяются ратификационными грамотами.

Соглашение позволяет гражданам одной стороны приобретать гражданство другой стороны, не отказываясь от своего. В соглашении также предусмотрены упрощенные процедуры получения российского гражданства для «осетинских граждан».

По условиям соглашения, граждане Цхинвальского региона старше 18 лет могут оформить российское гражданство в упрощенном порядке, а дети до 14 лет получат такое же гражданство, как и их родители.

Соглашение позволяет лицам с двойным гражданством пользоваться правом на социальное обеспечение, образование и медицинское обслуживание в соответствии с законодательством их постоянного проживания. Однако любая из сторон имеет право предлагать эти права и привилегии лицам с двойным гражданством, даже если они проживают на территории другой стороны.

Согласно документу, лица с двойным гражданством будут проходить военную службу по месту постоянного жительства на момент призыва. Кроме того, граждане с двойным гражданством, уже прошедшие военную службу у одной стороны, освобождаются от призыва у другой стороны.

Государственная Дума РФ поддержала ратификацию соглашения 19 мая.

Путин одобрил проект соглашения о двойном гражданстве 4 августа 2021 года, после чего в сентябре соглашение подписали «министр иностранных дел» оккупированного региона Дмитрий Медоев и посол Москвы в регионе Марат Кулахметов. В марте Путин внес соглашение в Госдуму на ратификацию.

После вступления в силу соглашение автоматически продлевается каждые пять лет до тех пор, пока одна из Сторон не примет решение о его расторжении.

Тбилиси рассматривает соглашение как «продолжение политики Москвы по незаконной оккупации и фактической аннексии грузинских регионов Абхазии и Цхинвали».

