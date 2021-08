Путин поддержал режим двойного гражданства с оккупированным Цхинвали

Президент России Владимир Путин поддержал проект соглашения, который предусматривает двойное гражданство с оккупированным Цхинвальским регионом/Южной Осетией и упрощенные процедуры получения российского гражданства для населения региона.

Указ Путина от 4 августа поручает МИД России подписать соглашение, согласно которому граждане одной из подписавших сторон смогут получить гражданство «другой страны», не отказываясь от своего гражданства.

Согласно проекту соглашения, лица с двойным гражданством будут служить в вооруженных силах там, где они постоянно проживают на момент призыва. Кроме того, граждане с двойным гражданством, которые уже прошли военную службу на одной стороне, освобождаются от призыва с другой стороны.

В то же время указ Путина позволяет МИДу вносить в соглашение только такие изменения, которые не носят «принципиального характера».

Лидер Цхинвальского региона Анатолий Бибилов заявил, что соглашение облегчит жизнь населения региона, в частности, поможет им получить дополнительные социальные гарантии.

По словам Бибилова, окончательно документ должен быть принят до конца года.

В ответ на этот шаг Путина МИД Грузии заявил 5 августа, что утверждение проекта соглашения «означает продолжение политики Москвы по незаконной оккупации и фактической аннексии Абхазии и Цхинвальского региона Грузии».

В министерстве отметили, что Российская Федерация начала «незаконную принудительную паспортизацию» населения Абхазии и Цхинвальского регионов Грузии еще в начале 2000-х годов, а в 2008 году с помощью именно этого «нелегитимного процесса» тщетно пыталась оправдать военную агрессию против Грузии.

