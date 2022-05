Дмитрий Вольвач: Цхинвали всегда может рассчитывать на Москву

Заместитель министра экономики России Дмитрий Вольвач заявил 24 мая, что власти оккупированного Цхинвальского региона всегда моут рассчитывать на Москву.

Дмитрий Вольвач, входивший в состав российской делегации на «инаугурацию» нового лидера оккупированного региона Алана Гаглоева, заявил, что с тех пор, как Россия признала независимость региона, он «активно поддерживает курс на тесное и взаимовыгодное сотрудничество между нашими странами».

В этом контексте Вольвач подчеркнул, что Цхинвали поддерживал Россию даже во время «беспрецедентного санкционного давления».

По его словам, за последние годы российская помогла улучшить уровень жизни в регионе, в том числе доступ к здравоохранению и образованию.

Однако, по словам заместителя министра экономики, в будущем необходимо сделать еще больше.

Говоря о будущих «амбициозных задачах», Вольвач сказал, что Цхинвали должен привлекать инвестиции, стимулировать экономику, развивать инфраструктуру и повышать благосостояние населения.

В этой связи он подчеркнул важность подписанного в 2015 году между Москвой и Цхинвали Соглашения о союзничестве и интеграции, а также финансируемой Россией Программы социально-экономического развития региона на 2022-2025 годы.

Он также заявил, что план на 2022-2025 годы предусматривает развитие объектов социальной инфраструктуры, школ, детских садов, больниц и автомобильного транспорта.

Вольвач также подчеркнул необходимость дальнейшей интеграции оккупированного региона с Россией. Он также акцентировал внимание на недавно ратифицированном соглашения о двойном гражданстве, добавив, что Цхинвали и Москва работают над «гармонизацией» единого пространства.

Ранее, в марте 2022 года, замминистра экономики заявил, что Россия хочет, чтобы Абхазия и Цхинвальский регион были менее зависимы от финансов Москвы.

