Путин представил на ратификацию соглашение о двойном гражданстве с Цхинвали

Президент России Владимир Путин представил в Госдуму соглашение с Цхинвали, предусматривающее упрощенный порядок получения гражданства РФ населением оккупированного Цхинвальского региона. Об этом сообщило российское информационное агентство ТАСС 14 марта.

Соглашение, которое Грузия считает «продолжением политики незаконной оккупации и фактической аннексии» со стороны России, было подписано в 2021 году.

Соглашение позволяет гражданам одной стороны приобретать гражданство другой стороны, не отказываясь от своего.

По сообщению ТАСС, согласно соглашению, граждане Цхинвальского региона старше 18 лет могут оформить российское гражданство в упрощенном порядке, а дети до 14 лет получат такое же гражданство, какое будет у родителей. До достижения ребенком 18 лет у родителей будет возможность выбрать гражданство для них в письменной форме.

Соглашение позволяет лицам с двойным гражданством пользоваться правом на социальное обеспечение, образование и медицинское обслуживание в соответствии с законом их постоянного проживания. Эта же норма распространяется и на военную службу.

Соглашение вступит в силу после обмена ратификационными грамотами и будет действовать в течение пяти лет.

Соглашение автоматически будет продлеваться на тот же срок до тех пор, пока одна из сторон не уведомит в письменной форме о его расторжении заранее. Расторжение договора не приведет к аннулированию гражданства ни одной из сторон.

