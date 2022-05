41-летний Алан Гаглоев приступил к исполнению полномочий нового лидера оккупированного Цхинвальского региона.

Выступая на церемонии в Цхинвальском драматическом театре, Гаглоев пообещал отстаивать верховенство закона, уважать права и свободы человека, обеспечивать равенство граждан.

Как сообщает местное информационное агентство «Рес», Гаглоев пообещал много работать над увеличением доходной части бюджета, решением проблем в социальной сфере и стимулированием экономики. По его словам, эти задачи могут быть решены совместными усилиями с Россией.

Что касается «внешней политики», новый глава оккупированного региона заявил, что главным приоритетом его администрации будет углубление отношений с Северной Осетией.

«Мы также намерены дальше углублять наши отношения со всеми дружественными странами, представители которых присутствует на торжественной церемонии», — сказал Гаглоев, который в числе прочих имел в виду представителей оккупированных Абхазии, Донецка и Луганска.

В своем выступлении Гаглоев также акцентировал внимание на «острой геополитической ситуации в мире».

«Это момент вооруженного столкновения добра и зла», — заявил Гаглоев, — «Считаем, что шаги, предпринимаемые нашим стратегическим партнером — Российской Федерацией, полностью соответствуют угрозе национальной безопасности, нависшей над странами, входящими в орбиту «Русского мира»».

Отметив, что Цхинвали остается «верным своему союзническому долгу», Гаглоев сказал, что «в смертельный час» региону помогала Россия. Очевидно, он имел в виду российско-грузинскую войну 2008 года.

На церемонии в Цхинвали также присутствовали «главные дипломаты» Луганской и Донецкой областей Владислав Дейнего и Наталья Никонорова, а также «вице-президент» Абхазии Бадра Гунба.

В составе московской делегации были — начальник Управления президента России по региональным и культурным связям с зарубежными странами Игорь Маслов; заместитель министра экономики Дмитрий Вольвач; Депутат Госдумы от КПРФ Леонид Калашников и другие.

С началом исполнения полномочий нового лидера правительство «премьер-министра» Геннадия Бекоева, назначенного предыдущим руководителем региона Анатолием Бибиловым, ушло в отставку. Гаглоев еще не назначил свое «правительство».

