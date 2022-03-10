Дмитрий Вольвач и Аслан Бжания. Фото: пресс-служба администрации Бжания
Новости

Заместитель министра экономики России прибыл в Абхазию

10/03/2022 - 20:02
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Заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач 9 марта в Сухуми встретился с лидером оккупированной Абхазии Асланом Бжания.

По сообщению пресс-службы Бжания, на встрече Вольвач пообещал продолжить социально-экономическое сотрудничество России с регионом.

В этих условиях связь между нашими «государствами» приобретает дополнительное значение и ценность, — сказал он, имея в виду агрессию России против Украины и санкции Запада против России.

Заместитель министра поблагодарил Бжания за усилия Абхазии, в том числе за установление 9 марта «дипломатических отношений» с оккупированным Донецком.

Со своей стороны Бжания пообещал «оказывать всемерную поддержку населению России».

Абхазский лидер напомнил, что Сухуми признал независимость Донецка и Луганска, а также принял эвакуированных с Донбасса людей.

По словам Бжания, Сухуми готов оказать «другую помощь в случае необходимости». Однако он не уточнил, какую именно помощь имел в виду.

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10/03/2022 - 20:02
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