Заместитель министра экономики России прибыл в Абхазию
Заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач 9 марта в Сухуми встретился с лидером оккупированной Абхазии Асланом Бжания.
По сообщению пресс-службы Бжания, на встрече Вольвач пообещал продолжить социально-экономическое сотрудничество России с регионом.
В этих условиях связь между нашими «государствами» приобретает дополнительное значение и ценность, — сказал он, имея в виду агрессию России против Украины и санкции Запада против России.
Заместитель министра поблагодарил Бжания за усилия Абхазии, в том числе за установление 9 марта «дипломатических отношений» с оккупированным Донецком.
Со своей стороны Бжания пообещал «оказывать всемерную поддержку населению России».
Абхазский лидер напомнил, что Сухуми признал независимость Донецка и Луганска, а также принял эвакуированных с Донбасса людей.
По словам Бжания, Сухуми готов оказать «другую помощь в случае необходимости». Однако он не уточнил, какую именно помощь имел в виду.
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