Москва призывает Абхазию и Южную Осетию меньше зависеть от России
Заместитель министра экономики России Дмитрий Вольвач, который 9 марта встречался с абхазскими лидерами в Сухуми, заявил российскому информационному агентству ТАСС, что Россия желает, чтобы Абхазия и Цхинвальский регион меньше зависели от финансов Москвы.
В том же интервью Вольвач сказал, что цель этого состоит в том, чтобы уменьшить зависимость Сухуми и Цхинвали от российской помощи в течение следующих трех лет.
«Например, доля софинансирования России в части повышения заработной платы работникам бюджетной сферы в республиках будет постепенно снижаться — с 85% в 2022 году до 15% к 2025 году», — сказал он.
«Первый этап помощи, когда мы просто можем туда отдавать деньги, развивать инфраструктуру, уже закончился», — сказал Вольвач, добавив: «Все, что с этого этапа мы могли получить по росту экономики, мы получили».
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По его словам, в результате этой помощи увеличилась доля доходов бюджета в регионах — с 41,5% до 52% в Абхазии и с 7% до 18% в Цхинвали.
Замминистра также заявил, что оккупированные регионы должны привлекать инвестиции, упрощать регулирование и улучшать инвестиционный климат, чтобы еще больше увеличить доходы собственного бюджета.
Вольвач также отметил, что Москва окажет содействие обоим регионам в разработке законов и нормативно-правовой базы, а также субсидировании процентов по кредитам для сельского хозяйства, туризма и промышленных проектов.
В интервью замминистра России также отметил, что ВВП Абхазии, где проживает около 250 тысяч человек, составляет 32 миллиарда рублей, а помощь России в 2021 году составила более 5 миллиардов рублей.
ВВП Цхинвальского региона, население которого, по неподтвержденным данным, составляет 50 тысяч человек, составляет 6,1 миллиарда рублей, а российская помощь, полученная оккупированным регионом, составила 7,2 миллиарда рублей.
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