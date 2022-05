Судьи обжалуют в КСГ спорный закон об общих судах

Пятеро судей обжаловали в Конституционном суде Грузии спорный Закон об общих судах, который предусматривает, в том числе, применение санкций к судьям за «нарушение политического нейтралитета».

В иске от 11 апреля судьи отметили, что вновь принятый принцип является общим и его следует конкретизировать законодателям, поскольку на законодательном уровне отсутствует определение «политического нейтралитета».

По словам истцов, новая норма ограничивает любую форму выражения, если таковая имеется, «будь то текстовое, символическое, аудио-, видео- или фотовыражение в социальной сети против оккупации Украины или Грузии со стороны России и войны».

По утверждению судей, это противоречит праву на свободу выражения, гарантированному статьей 17 Конституции Грузии. В то же время, по их словам, новые ограничения не соответствуют «качественным требованиям» закона и «представляют собой необоснованное и несоразмерное вмешательство в свободу выражения судьи».

По их словам, принцип политической нейтральности для судей уже защищен Законом об общих судах, согласно которому «судья не может быть членом политической партии».

Конституционный иск также обжалует ряд других пунктов поправки, в том числе полномочия Высшего совета юстиции переводить судью из одного суда в другой на два года без согласия и налагать дисциплинарное взыскание на судей простым большинством голосов вместо 2 /3 полного состава совета (15).

По заявлению судей, согласно поправкам, Высший совет юстиции может переводить судей, сославшись на «иные объективные обстоятельства». До этого совет был обязан обосновать решение.

По мнению судей, это противоречит статье 25 Конституции Грузии, которая «защищает право каждого гражданина Грузии занимать любую публичную должность».

Конституционный иск подписывают судьи: Эка Арешидзе и Тамар Хажомия – из Тбилисского городского суда; Кетеван Месхишвили – из Тбилисского апелляционного суда; Мадона Маисурадзе – из Руставского городского суда; Мамука Циклаури – из Телавского районного суда.

Они входят в число 14 судей, которые осудили изменения в Законе об общих судах, заявив, что это «попытка ослабить, запугать и запретить независимым судьям выражать критическое мнение».

В то же время Арешидзе, Хаджомия, Циклаури и Месхишвили были среди судей, которые в ноябре 2021 года не согласились с утверждениями Административного комитета Конференции судей о вмешательстве посольств ЕС и США во внутренние дела страны.

Правящая партия приняла поправки к Закону об общих судах 30 декабря на том же заседании, на котором поддержала упразднение Службы государственного инспектора.

Посольство США в Грузии тогда заявило, что правящая партия нанесла ущерб суду, внеся поправки в закон об общих судах, с одной стороны, и назначив отдельных судей, с другой стороны.

