Фоторепортаж: Митинг в поддержку Украины и против Ираклия Гарибашвили в Тбилиси

На фоне полномасштабной интервенции России в Украине, 25 февраля граждане Грузии в очередной раз выразили свою солидарность с украинским народом на улицах столицы. Протестующие также потребовали отставки премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили после того, как он заявил, что Грузия не присоединится к международным санкциям против России.

До начала акции граждане выразили недовольство заявлением премьер-министра через Facebook и поделились текстом о том, что Ираклий Гарибашвили не выражает позицию рядовых гражданин.

Протестующие сначала собрались перед Канцелярией правительства, а затем перешли к зданию Парламента.

Фотограф «Civil Georgia» Гурам Мурадув отразил вчерашний протест граждан на фотографиях:

Многотысячная акция в поддержку Украины в Тбилиси, 25 февраля 2022 г. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge

Украинские флаги на здании театра Руставели

Баннер с надписью «Грузия поддерживает Украину»

Граждане Грузии извинились за позицию правительства в отношении войны в Украине

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)