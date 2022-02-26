Фоторепортаж: Митинг в поддержку Украины и против Ираклия Гарибашвили в Тбилиси
На фоне полномасштабной интервенции России в Украине, 25 февраля граждане Грузии в очередной раз выразили свою солидарность с украинским народом на улицах столицы. Протестующие также потребовали отставки премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили после того, как он заявил, что Грузия не присоединится к международным санкциям против России.
До начала акции граждане выразили недовольство заявлением премьер-министра через Facebook и поделились текстом о том, что Ираклий Гарибашвили не выражает позицию рядовых гражданин.
Протестующие сначала собрались перед Канцелярией правительства, а затем перешли к зданию Парламента.
Фотограф «Civil Georgia» Гурам Мурадув отразил вчерашний протест граждан на фотографиях:
This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)