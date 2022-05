Взаимные обвинения советника президента Украины и официальных лиц Грузии

На фоне обострения отношений между Киевом и Тбилиси в последнее время представители правящей Грузинской мечты подвергли критике советника президента Украины Михаила Подоляка, который критиковал правительство Грузии за расплывчатую позицию в отношении войны, которую ведет Россия в Украине.

В интервью грузинскому бюро «Голоса Америки» 3 мая Подоляк сказал, что основатель Грузинской мечты Бидзина Иванишвили является «российским олигархом», который имеет значительное влияние на правительство Грузии. Наряду с критикой правительства Грузии, Подоляк подтвердил, что украинцы ощущают поддержку грузинского народа.

На прошлой неделе Подоляк в Твиттере прокомментировал связи Иванишвили с российским бизнесом, заявив, что исследование неправительственной организации «Международная прозрачность – Грузия» «показало, почему правительство Грузии отказалось ввести санкции против России».

Реакции официальных лиц Грузии

На заявления Подоляка откликнулся мэр Тбилиси, генеральный секретарь правящей партии Каха Каладзе, а также другие лидеры Грузинской мечты.

«Заявление Подоляка является позорным. Мы слышали ряд позорных заявлений, и моя просьба будет очень простой – изучить и выяснить, кто такой Подоляк. Вы получите много интересной информации», — сказал мэр Тбилиси.

«У меня очень тесные связи с Украиной. Я там жил годами, я там играл, и такие существа, как Подоляк, являются позорными», — добавил он.

Подоляк также подвергся критике со стороны депутата Грузинской мечты Ираклия Заркуа за вмешательство во внутренние дела Грузии.

«Информационная война продолжается… у тебя идет война, люди гибнут, перед Украиной стоит много вызовов, и они находят время и вмешиваются во внутренние дела Грузии и говорят людям, что делать», — сказал он.

«Кто спрашивает Подоляка? Кто он такой? Он обычная сволочь, который случайно пришел к власти, он и еще многие другие», — добавил Заркуа.

Критика в прошлом

Подобные взаимные обвинения являются продолжением напряженных отношений между Киевом и Тбилиси в Украине на фоне начатой Россией войны.

Похоже, что недавний визит грузинской парламентской делегации в Киев, Бучу и Ирпень не смог снизить напряженность в отношениях между властями двух стран, поскольку украинские власти продолжают выражать сомнения в выполнении Тбилиси международных санкций против России.

С начала войны правящая партия Грузии неоднократно подвергалась критике со стороны местных оппозиционных политиков и общественности.

В Тбилиси и других городах Грузии прошли многочисленные акции солидарности с Украиной.

В первые же дни войны власти Грузии заявили, что Тбилиси не присоединится к санкциям, наложенным на Москву. В ответ на растущую критику из Киева правящая команда заявляет, что члены правительства времени правления Национального движения в правительстве Украины пытаются «повлиять на решения властей Украины».

Правящая команда также обвинила членов правительства времени правления Национального движения, которые в настоящее время находятся в правительстве Украины, в попытке вести гибридную войну против Грузии.

