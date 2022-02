Фоторепортаж: Тбилиси в поддержку Украины

Тысячи людей собрались в Тбилиси 24 февраля в знак протеста против полномасштабной военной агрессии России и в поддержку Украины. Первоначально после полудня граждане собрались на площади Первой Республики, откуда они прошли шествием по проспекту Шота Руставели сначала к зданию Парламента, а затем к главной площади столицы – площади Свободы.

Фоторепортаж фотографа Civil Georgia (Civil.ge) Гурама Мурадова из центра столицы:

