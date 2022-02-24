24 февраля 2022 г.: Марш солидарности с Украиной подходит к площади Свободы со стороны проспекта Шота Руставели в Тбилиси. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
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Фоторепортаж: Тбилиси в поддержку Украины

25/02/2022 - 02:30
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Тысячи людей собрались в Тбилиси 24 февраля в знак протеста против полномасштабной военной агрессии России и в поддержку Украины. Первоначально после полудня граждане собрались на площади Первой Республики, откуда они прошли шествием по проспекту Шота Руставели сначала к зданию Парламента, а затем к главной площади столицы – площади Свободы.

Фоторепортаж фотографа Civil Georgia (Civil.ge) Гурама Мурадова из центра столицы:

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25/02/2022 - 02:30
60 Less than a minute
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