Фоторепортаж: Шестой день митинга в поддержку Украины в Тбилиси

1 марта граждане Грузии в очередной раз вышли на улицы столицы в поддержку Украины и протестовали против неоднозначных заявлений властей Грузии относительно происходящих процессов в дружественной стране.

Перед собравшимися выступили председатель «Лело» Мамука Хазарадзе, основатель «Дроа» Элене Хоштария и лидер «Гирчи – Больше свободы» Зураб Джапаридзе.

Элене Хоштария, которая является одним из соорганизаторов протестов, также озвучила три основных требования. Это: отставка премьер-министра Ираклия Гарибашвили; Закрытие воздушного пространства для России и подача Грузией заявки на членство в ЕС.

Фотограф «Civil Georgia» Гурам Мурадов отразил шестой день протестов в столице:

Бывший президент Грузии Георгий Маргвелашвили

Лидер Дроа — Элене Хоштария

Председатель Лело Мамука Хазарадзе

Лидер свободы «Гирчи-море» Зураб Джапаридзе

