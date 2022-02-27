Третий день митинга в поддержку Украины в Тбилиси, 26 февраля, 2022 г. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
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Фоторепортаж: Третий день акции в поддержку Украины в Тбилиси

27/02/2022 - 11:35
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26 февраля на улицах столицы Грузии Тбилиси в третий раз собрались тысячи людей, чтобы выразить протест против масштабной интервенции России в Украине и поддержать дружественную страну. Изначально митинг начался в 19:00 перед зданием Парламента, а около 23:00 — переместился на площадь Свободы, где певица Нино Катамадзе исполнила грузинские и украинские песни, в том числе гимны, в сопровождении Национального симфонического оркестра.

Фотограф «Civil Georgia» Гурам Мурадов запечатлел на фотографиях третий день акции протеста:

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27/02/2022 - 11:35
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