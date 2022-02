Фоторепортаж: Третий день акции в поддержку Украины в Тбилиси

26 февраля на улицах столицы Грузии Тбилиси в третий раз собрались тысячи людей, чтобы выразить протест против масштабной интервенции России в Украине и поддержать дружественную страну. Изначально митинг начался в 19:00 перед зданием Парламента, а около 23:00 — переместился на площадь Свободы, где певица Нино Катамадзе исполнила грузинские и украинские песни, в том числе гимны, в сопровождении Национального симфонического оркестра.

Фотограф «Civil Georgia» Гурам Мурадов запечатлел на фотографиях третий день акции протеста:

