В НАТО обеспокоены «приостановленными» реформами в Грузии

Специальный представитель НАТО по Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина заявил телекомпании «Формула», что альянс обеспокоен недостаточным осуществлением реформ в Грузии.

Он также отметил, что во время встреч с официальными лицами Грузии в Тбилиси в конце апреля он четко заявил, что «в то время, когда мы считаем Грузию очень ценным партнером и очень довольны двусторонними отношениями, практическим сотрудничеством и уровнем политического диалога с Грузией», союзники озабочены осуществлением реформ в этой стране.

Он также отметил, что темпы реализации реформ не такие, какие хотел бы видеть альянс.

Хавьер Коломина заявил, что реформы запрашивались во многих отношениях, и «наконец, мы перечислили 10 рекомендаций в ежегодном национальном плане. Основными являются судебная реформа, избирательная реформа и надзор за сектором безопасности».

«В последний год, за полтора года, процессы приостановились. Мы обеспокоены, как в альянсе, так и его союзники», — сказал он.

По словам Коломина, «одна из вещей, которые необходимо сделать Грузии, — это восстановить путь реформ, чтобы вернуть себе титул чемпиона реформ, который Грузия носила несколько лет назад — три года назад».

«Политическая поляризация не принесет вам пользы, атмосфера в вашей внутренней политике не пойдет вам на пользу», — добавил он.

