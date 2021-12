НАТО: Россия не имеет права контролировать своих соседей

Выступая на заключительной пресс-конференции по итогам Министериала иностранных дел НАТО в Риге 1 декабря, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что «министры ясно дали понять, что мы остаемся приверженными нашим решениям и наша поддержка в отношении суверенитета и территориальной целостности (Грузии и Украины) остается непоколебимой».

Генеральный секретарь заявил, что НАТО по-прежнему готова «усилить поддержку обеих стран. Мы уже укрепляем их возможности защищать себя посредством совместных тренировок и учений, а также поддержки с моря и обмена информацией».

«Грузия и Украина — давние и близкие партнеры НАТО, они вносят свой вклад в наши миссии и операции и стремятся к членству», — сказал Столтенберг.

Говоря об агрессивных и дестабилизирующих действиях России против ее соседей и концентрации военной силы в Украине и за ее пределами, генеральный секретарь НАТО сказал: «Мы должны проявлять бдительность и избегать эскалации. Министры четко заявили, что любая агрессия в будущем дорого обойдется России и будет иметь серьезные политические и экономические последствия для нее».

Генеральный секретарь подчеркнул важность продолжения Грузией и Украиной реформ, чтобы укреплять верховенство закона и демократию, бороться с коррупцией и продолжить преобразования в сфере безопасности и обороны.

«Эти реформы важны для того, чтобы Грузия и Украина стали сильными и устойчивыми», — отметил он.

Сферы влияния «неприемлемы»

Отвечая на вопрос журналиста, генеральный секретарь НАТО заявил, что «Россия не имеет права навязывать сферы влияния и пытаться контролировать своих соседей».

«Они (русские) пытаются сделать в некоторой степени приемлемым, что Россия имеет право контролировать то, что ее соседи делают или не делают», — продолжил Столтенберг. «Это такой мир, куда мы не хотим возвращаться, где крупные государства имеют определенное право ограничивать то, что могут делать независимые суверенные государства».

«Украина — независимое, суверенное государство с признанными на международном уровне границами, что гарантировано Россией и всеми другими государствами», — заявил генеральный секретарь, — «Идея о том, что поддержка суверенного государства со стороны НАТО является провокацией, просто неверна. Суверенитет, украинский народ и его волю следует уважать».

«Послание состоит в том, что только Украина и 30 союзников по НАТО будут решать, когда Украина будет готова вступить в НАТО. Россия не имеет права вето, Россия не имеет права голоса», — добавил Столтенберг.

