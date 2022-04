Грузия в докладе генерального секретаря НАТО за 2021 год

В ежегодном докладе генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга за 2021 год говорится, что практическое сотрудничество с Грузией в течение года еще больше укрепило обороноспособность страны и способствовало оперативной совместимости с Североатлантическим союзом.

«Это помогает Грузии продвигаться вперед по пути подготовки к возможному членству в Североатлантическом союзе», — говорится в докладе, который был опубликован 31 марта.

В документе отмечается, что был достигнут по направлению новой инициативы развития военных возможностей, военной полиции и инженерии, сил специальных операций и управления кризисами.

Помимо этого, были разработаны проекты по созданию киберлаборатории и повышению осведомленности о морской и воздушной обстановке.

В докладе также говорится, что союзники и партнеры направили в Грузию около 35 экспертов для оказания помощи в реализации Существенного пакета НАТО-Грузия.

В то же время, согласно документу, в рамках проектов Трастового фонда по наращиванию потенциала обороны и безопасности союзники профинансировали образование и обучение, тренировку и оснащение грузинских военных.

Со своей стороны, Грузия внесла свой вклад в Миссию твердой поддержки НАТО в Афганистане. В настоящее время миссия завершена. В докладе генерального секретаря подчеркивается роль Грузии как транзитного узла для более чем 60 рейсов и 5000 эвакуированных лиц из Афганистана.

Политика открытых дверей

В документе подчеркивается, что двери НАТО остаются открытыми для «всех европейских демократических стран, которые разделяют ценности альянса (свобода личности, демократия и верховенство права), желают и способны взять на себя ответственность и обязательства членства, готовы соблюдать принципы Североатлантического договора, и членство которых будет содействовать безопасности Североатлантического пространства».

«Любая страна должна иметь возможность выбирать союзы безопасности для себя, в том числе, присоединяться ли к какому-либо договору или альянсу, такому как НАТО. Решения о расширении принимаются самой НАТО и для этого требуется консенсус всех ее членов», — говорится в докладе.

В этом контексте в документе говорится, что в 2021 году союзники сохраняли приверженность возможному присоединению Грузии и Украины к НАТО в соответствии с решениями Бухарестского саммита 2008 года и последующих саммитов.

Согласно документу, в повестке дня НАТО до 2030 года союзники согласовали рекомендации по расширению поддержки трем странам-кандидатам — Грузии, Украине и Боснии и Герцеговине.

