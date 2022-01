Союзники по НАТО подтвердили приверженность политике открытых дверей на переговорах с Россией

Сегодня на сегодняшнем заседании Совета Россия-НАТО в Брюсселе государства союзники по НАТО подтвердили свою приверженность политике открытых дверей альянса на фоне того, что Москва требует от Североатлантического союза отменить решение Бухарестского саммита 2008 года о том, что Грузия и Украина станут членами НАТО.

Выступая на пресс-конференции после встречи, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники подчеркнули «право каждой страны определять меры своей безопасности».

На том фоне, когда Москва требует от НАТО вывести свои силы из восточных стран-членов НАТО «союзники ясно дали понять, что не откажутся от своей возможности защищать друг друга, в том числе путем развертывания войск в восточной части альянса».

Столтенберг также отметил, что союзники по НАТО призвали Россию вывести свои вооруженные силы из Грузии, Украины и Молдовы и уважать территориальную целостность и суверенитет трех стран. «Эти силы находятся там без согласия правительств трех стран. Их туда никто не приглашал», — заявил генеральный секретарь НАТО.

По его словам, хотя союзники готовы вести диалог с Россией, они не пойдут на компромисс в отношении основных принципов, а также суверенитета и территориальной целостности «каждой европейской страны». Столтенберг также заявил, что уважение границ всех стран является ключевым принципом мира и безопасности на континенте.

Генеральный секретарь также заявил, что и НАТО, и Россия подчеркивают необходимость продолжения диалога и определения сроков будущих встреч, хотя сегодня Москва не смогла договориться о конкретном графике.

«Союзники по НАТО готовы вновь встретиться с Россией и провести более подробные обсуждения, а также представить конкретные предложения и добиваться конструктивных результатов», — добавил он. Среди возможных вопросов для обсуждения Столтенберг назвал повышение прозрачности военных учений, контроль над вооружениями, разоружение, нераспространение оружия и улучшение каналов гражданской и военной коммуникации.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)