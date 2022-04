Союзники по НАТО договорились помогать Грузии в укреплении устойчивости

«Союзники договорились, что мы должны помочь другим партнерам, включая Грузию и Боснию и Герцеговину, укрепить их устойчивость и повысить их способность защищать себя», — заявил сегодня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после Министериала иностранных дел в Брюсселе.

Выступая на пресс-конференции, Столтенберг отметил, что Североатлантический альянс может усилить поддержку Грузии посредством Существенного пакета НАТО-Грузия в таких областях, как ситуационная осведомленность, защищенные коммуникации и кибербезопасность.

Генеральный секретарь также заявил, что после вторжения России в Украину союзники согласились поддержать своих региональных партнеров, находящихся под давлением.

Он надеется, что в Стратегическом концептуальном документе, который будет принят на саммите в Мадриде, союзники согласятся с тем, что дверь в НАТО остается открытой и что важно работать с такими партнерами, как Грузия, которые продолжают испытывать давление со стороны России.

