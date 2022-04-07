Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отвечает на вопросы журналистов перед Министериалом ИД в Брюсселе, 6 апреля 2022 г. Фото: nato.int
Новости

Союзники по НАТО договорились помогать Грузии в укреплении устойчивости

07/04/2022 - 21:10
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«Союзники договорились, что мы должны помочь другим партнерам, включая Грузию и Боснию и Герцеговину, укрепить их устойчивость и повысить их способность защищать себя», — заявил сегодня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после Министериала иностранных дел в Брюсселе.

Выступая на пресс-конференции, Столтенберг отметил, что Североатлантический альянс может усилить поддержку Грузии посредством Существенного пакета НАТО-Грузия в таких областях, как ситуационная осведомленность, защищенные коммуникации и кибербезопасность.

Генеральный секретарь также заявил, что после вторжения России в Украину союзники согласились поддержать своих региональных партнеров, находящихся под давлением.

Он надеется, что в Стратегическом концептуальном документе, который будет принят на саммите в Мадриде, союзники согласятся с тем, что дверь в НАТО остается открытой и что важно работать с такими партнерами, как Грузия, которые продолжают испытывать давление со стороны России.

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07/04/2022 - 21:10
6 1 minute read

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