Сторонники Саакашвили требуют перевести его за границу, но власти отказываются

Сторонники находящегося в заключении бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили 6 мая провели акции протеста в Тбилиси, Батуми и в Рустави у здания тюрьмы, в которой содержится Саакашвили, и требовали перевода экс-президента за границу для лечения.

Акции протеста были спланированы после того, как группа экспертов, созданная для мониторинга медицинского обслуживания Саакашвили, опубликовала 27 апреля заключение, в котором говорится, что здоровье бывшего президента «значительно ухудшилось» и что его организм потребляет белки, полученные в результате распада собственных органов, что приводит к потере веса за счет мышечной массы.

Сторонники бывшего президента, члены его семьи и политические союзники требовали, чтобы Саакашвили перевели за границу для оказания необходимой медицинской помощи, в том числе, для «своевременного комплексного нейропсихологической и физической реабилитации».

Отец экс-президента Николоз Саакашвили, который вел акцию протеста у здания Канцелярии правительства 5 мая, заявил телекомпании «Мтавари архи», что на данном этапе единственным требованием является спасение жизни Михаила Саакашвили.

«На самом деле состояние его здоровья очень тяжелое», — сказал он, добавив, что лечить болезни экс-президента в Грузии невозможно.

«Мы требуем не его освобождения из тюрьмы, не ухода от наказания, а его реабилитации для улучшения здоровья», — заявил отец бывшего президента, добавив, что после лечения он вернется в Грузию, чтобы доказать свою невиновность.

По словам председателя «Единого национального движения» Ники Мелия, он убежден, что «в недалеком будущем Михаил Саакашвили будет переведен в соответствующую клинику за границей».

5 мая в эфире телекомпании «Пирвели» Мелия заявил, что на фоне агрессии России в Украине международное сообщество убедилось в недопустимости содержания Михаила Саакашвили в заключении, который во время своего президентства «испытал на себе невероятное варварское нападение со стороны русских».

«Михаил Саакашвили не должен сидеть в тюрьме не только потому, что его здоровье в таком состоянии, не потому что соответствующий консилиум сказал, что Михаил Саакашвили не может выздороветь в тюрьме, он просто не должен быть пленным, он не должен находиться в тюрьме», — сказал Мелия.

По его словам, ЕНД намерено активизировать свои усилия за границей, чтобы заручиться поддержкой на перевод Саакашвили за границу.

Международные отклики

5 мая посол США в Грузии Келли Дегнан призвала власти Грузинской мечты «очень серьезно отнестись к рекомендациям омбудсмена» в отношении здоровья Саакашвили.

«Мы все очень внимательно следим за состоянием Саакашвили. Мы просим, чтобы его осмотрела квалифицированная медицинская группа и квалифицированная медицинская группа занималась его лечением», — сказал он.

Тем временем Европейская народная партия (ЕНП) отметила в своем заявлении от 5 мая, что она «крайне обеспокоена» сообщениями об ухудшении состояния бывшего президента Михаила Саакашвили.

«Власти Грузии несут ответственность за физическое и психическое здоровье третьего президента Грузии», — говорится в заявлении. «Это вопрос не политического выбора, а фундаментального права человека», — отмечается там же.

Ответ правящей команды

Министр юстиции Рати Брегадзе 2 мая на телеканале «Имеди» опроверг обвинения в отношении к власти о ненадлежащем обращении с Саакашвили.

«Все это время ведется целенаправленная кампания против Пенитенциарной службы и Министерства юстиции о том, что якобы осужденный Михаил Саакашвили не получает должного лечения», — сказал он.

«Это чистая ложь. Он обеспечивается абсолютно всеми необходимыми лекарствами, которые ему нужны, но выборочно не принимает определенную часть медикаментов», — пояснил министр юстиции.

«Позже мы также услышали, что якобы у него больше нет возможности принимать пищу, что тоже абсолютно из сферы фантастики», — сказал Рати Брегадзе, добавив: «Я хочу, чтобы общественность знала, что Михаил Саакашвили, как и любой другой осужденный, может три раза в день получать предусмотренное для него питание».

4 мая председатель Грузинской мечты Ираклий Кобахидзе заявил, что Михаил Саакашвили лжет о своем здоровье, чтобы «каким-то образом выйти из тюрьмы».

«Естественно, это априори исключено», — подчеркнул он, добавив, что «никакая симуляция» или «членовредительство» не могут быть основанием для его освобождения, перевода в другую страну или под домашний арест.

Что касается заключения врачей о том, что у бывшего президента анорексия, Ираклий Кобахидзе пояснил, что это не физиологическая, а «психическая тема».

«В целом, мы давно знаем, что у Саакашвили проблемы с психикой», — сказал он.

Ираклий Кобахидзе также обвинил оппозицию в попытке «искусственно поляризовать» тему состояния здоровья Михаила Саакашвили.

«Саакашвили должен был с самого начала знать, что его приезд в Грузию сопряжен с риском», — сказал председатель правящей партии.

«Он совершил много преступлений в этой стране, в том числе, получил наказание за юридические преступления, и должен был осознавать, что попытка свержения власти не может быть без риска», — заявил журналистам Ираклий Кобахидзе.

Вопрос об оказании надлежащей медицинской помощи Михаилу Саакашвили в тюрьме постоянно был спорным вопросом после того, как сентябре прошлого года он вернулся в Грузию и был арестован.

Бывший президент Михаил Саакашвили, который тайно прибыл в Грузию в конце сентября, был арестован 1 октября, за день до местных выборов.

Михаил Саакашвили заочно был приговорен к 6 годам лишения свободы за помилование осужденных по громкому делу Сандро Гиргвлиани и по делу избиения бывшего депутата Валерия Гелашвили.

Бывший президент находится также под следствием по делу о растрате бюджетных средств, разгоне акции протеста и вторжении в телекомпанию «Имеди» в ноябре 2007 года, а также о незаконном пересечении границы.

Экс-президент отрицает все обвинения в свой адрес и считает их политически мотивированными.

