Просочившееся из Министерства юстиции критическое заключение о контракте по Намахванинской ГЭС

Интернет-издание «Мтис амбеби» («Горские новости») сообщило 25 мая, что изданию в руки попало «секретное» заключение Министерства юстиции Грузии, которое содержит критические замечания по поводу договора, заключенного властями Грузии с инвестором проекта Намахванской ГЭС. Противники ГЭС уже в течение нескольких месяцев требуют аннулирования «антигосударственного» договора.

Соглашение о «строительстве, владении и оперировании» каскадом Намахванской ГЭС было оформлено 25 апреля 2019 года и подписано правительством Грузии и государственными компаниями (АО «Фонд развития энергетики Грузии», АО «Коммерческий оператор электроэнергетической системы» и АО «Государственная электросистема Грузии»), а также главный инвестор проекта ООО Clean Energy Group Georgia. Последняя была позже переименована в «Энка Риниюэблс» после того, как 90% ее акций были приобретены турецким конгломератом ENKA Insaat ve Sanayi A.S.

Просочившийся четырехстраничный документ, адресованный министру экономики Натии Турнава, под которым стоит подпись тогдашнего заместителя министра юстиции Михаила Сарджвеладзе и датирован 30 марта 2019 года, предположительно, был подготовлен до подписания контракта и содержит 22 критических замечания об условиях контракта с инвестором.

Ключевые моменты

Согласно документу, «абсолютное большинство обязательств» по ​​соглашению распространяется на правительство Грузии и аффилированных с ним компании, в то время как по тому же соглашению права ООО Clean Energy Group Georgia «максимально защищены» и «его ответственности и обязанности ограничены». Министерство юстиции указывает, что договор должен быть заключен в соответствии с принципами, определенными Законом Грузии о публичном и частном сотрудничестве.

Согласно документу Министерства юстиции, налицо «и без того высокий риск правительства относительно выполнения конкретных обязательств перед участниками проекта». В документе содержится рекомендация изменить формулировку «взятие полного обязательства» властями и вместо этого уточнить, что правительство Грузии «приложит все усилия в рамках своей компетенции…» для того, чтобы помочь в реализации проекта.

Согласно заключению Министерства юстиции, положение, которое предусматривает выплату компанией штрафа за нарушение контракта в пользу правительства, должно быть исправлено, поскольку государство также имеет право требовать возмещения убытков дополнительно, если таковые имеются.

Согласно документу, некоторые условия форс-мажора в контракте «нецелесообразны», поскольку они используются в качестве «механизма наказания» против стороны, «особенно в тех условиях, когда большинство обстоятельств непреодолимой силы, несмотря на их заранее неопределенный характер и отсутствие вины стороны, по-прежнему применяется к одной из сторон договора – правительству Грузии, а также рассматривает его ответственность в контексте определения форс-мажора как «компенсируемого случая».

Согласно заключению Министерства юстиции, согласно договору, отдельные форс-мажорные обстоятельства не освобождают правительство Грузии от выполнения обязательств, в то время как компания освобождена от таких обязательств.

В документе также говорится, что требуется дополнительная оценка положения, которое обязывает правительство Грузии освободить компанию от обязанности получать лицензию на добычу природных ресурсов.

В документе рекомендуется произвести дальнейшее уточнение условий и нечетких положений, а также содержится призыв к соответствующим министерствам провести дополнительную оценку целесообразности таких вопросов, как период времени, передача несельскохозяйственных земель или освобождение компании от налогов.

Реагирование активистов и депутата от правящей партии

Власти пока не комментировали вопрос подлинности просочившегося документа. «Civil Georgia» для комментария обратился в Министерство юстиции, и информация будет добавлена в статью, как только поступит ответ.

Тогдашний заместитель министра юстиции Михаил Сарджвеладзе, который в настоящее время является депутатом от Грузинской мечты, сказал 25 мая, что ему трудно «восстановить конкретные детали», но отметил, что это «стандартная процедура, когда правительство или министерство заключает какой-нибудь важный договор».

«Были условия, которые, казалось, могли быть в процессе переговоров, например, уступки с той или иной стороны», – сказал Сарджвеладзе, добавив, что «это уже зависит от стороны переговоров, и я думаю, что в данном случае наш совет был корректным».

Один из лидеров продолжающихся протестов против строительства Намахванской ГЭС Варлам Голетиани прокомментировал документ во время проходившей акции протеста в Тбилиси, отметив, что документ был конфиденциальным до сегодняшнего дня, поскольку исполнительная власть решила начать реализацию проекта без учета заключения Министерства юстиции. Заключение «антигосударственного» договора с компанией он назвал «преступным» действием.

Предыстория

Проект строительства Намахванской ГЭС включает в себя две ГЭС на реке Риони, Нижнюю Намахванскую ГЭС мощностью 333 мегаватт и Верхнюю Намахванскую ГЭС мощностью 100 мегаватт на реке Риони. Протест местных жителей, который касается серьезного влияния на окружающую среду и жизнь местных жителей, постепенно перерос в массовые акции протеста. Эпицентр протеста за последние четыре дня переместился в столицу.

Договор с инвестором привлек внимание протестующих после того, как стал достоянием общественности. Активисты и общественные организации подвергли критике его за «каббалистические» и «антигосударственные» положения. Власти неоднократно отказывались обнародовать оценки, подготовленные министерствами юстиции и финансов. НПО «Центр социальной справедливости», занимающаяся изучением контракта с инвестором Намахванской ГЭС, заявила 17 мая, что обжаловала отказ на обнародование указанных заключений.

