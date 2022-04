Глава МИД Грузии завершил свой визит в Баку

Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили завершил свой визит в Баку, который проходил 26-27 апреля. В столице Азербайджана он встретился с президентом Ильхамом Алиевым, премьер-министром Али Асадовым, азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым и председателем Национального собрания Сахибой Гафаровой.

По сообщению МИД Грузии, вчера на встрече с премьер-министром Асадовым стороны обсудили торгово-экономические связи между двумя странами и акцентировали внимание на роли Грузии и Азербайджана в регионе с точки зрения энергетической независимости и энергетической безопасности.

В свете энергетических связей и безопасности на встрече было отмечено значение нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум, Южного газового коридора, железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

По сообщению МИД Грузии, министры выразили удовлетворение растущим товарооборотом между двумя странами в период после пандемии.

В свою очередь, в МИД Азербайджана сообщили, что Джейхун Байрамов сказал Илье Дарчиашвили, что недавние частые двусторонние визиты и политический диалог на высоком уровне между официальными лицами двух стран придали положительный импульс дальнейшему развитию связей.

По сообщению МИД Грузии, 27 апреля в ходе встречи со спикером Национального собрания Сахибой Гафаровой стороны акцентировали внимание на большой роли парламентского измерения в дальнейшем укреплении двусторонних отношений и обсудили вопросы региональной безопасности.

Ранее в ходе визита в Баку Илья Дарчиашвили также встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

