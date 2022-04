Министр экономики Грузии встретился с Ильхамом Алиевым

Вице-премьер, министр экономики Грузии Леван Давиташвили встретился в Баку с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

По сообщению Министерства экономики Грузии, стороны обсудили вопросы энергетики, транспорта, туризма, связи и инвестиций.

Согласно тому же сообщению, Давиташвили также говорил с Алиевым о возможностях, которые есть у Азербайджана и Грузии для обеспечения увеличения грузопотоков как в страны Запада, так и в Центральную Азию.

«Я глубоко убежден, что стратегические и добрососедские отношения высокого уровня между нашими странами будут и далее укрепляться на благо наших народов и стран», — сказал Леван Давиташвили на встрече с Ильхамом Алиевым.

После встречи министр экономики Грузии заявил, что достигнута договоренность с Азербайджаном по ключевым вопросам, связанным с увеличением товарооборота.

По его словам, у двух стран будет возможность реализовать множество совместных проектов, связанных с дальнейшим развитием транспортной инфраструктуры.

Делегация Грузии во главе с министром экономики посещает Азербайджан 14-15 апреля с рабочим визитом.

В состав делегации входят также заместители министра экономики Гурам Гурамишвили и Ромео Микаутадзе; советник премьер-министра Иосеб Ткемаладзе; генеральный директор Железной дороги Грузии Давид Перадзе; глава Нефтегазовой корпорации Георгий Бахтадзе.

