Министр юстиции Грузии находится с визитом в Баку

Находящийся с визитом в Азербайджане министр юстиции Грузии Рати Брегадзе 10-11 марта встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, со своим коллегой Фикретом Мамедовым и спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой.

По сообщению Министерства юстиции Грузии, на сегодняшней встрече министр юстиции Грузии и президент Алиев говорили о роли министерств юстиции Грузии и Азербайджана в развитии стратегического сотрудничества между двумя странами.

Со своей стороны в пресс-службе Администрации президента Азербайджана сообщили, что стороны также обсудили двусторонние отношения в сферах транспорта, энергетики и торговли.

На состоявшейся вчера встрече министры юстиции Грузии и Азербайджана подписали Меморандум о сотрудничестве. По словам Рати Брегадзе, документ «будет способствовать развитию отношений между молодыми юристами двух стран, а также усилит наши совместные усилия по борьбе с фальсификацией документов».

В Министерстве юстиции Азербайджана, со своей стороны, отметили, что меморандум «содействие правосудию и судебных систем, электронных услуг и цифровых инноваций, пенитенциарной системы, пробации, медиации, обучения юристов и другие конкретные меры».

10 марта в ходе встречи со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой и председателем межпарламентской группы дружбы Азербайджан-Грузия Арзу Нагиевым стороны обсудили дальнейшее развитие стратегических отношений между двумя странами.

