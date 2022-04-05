Ираклий Гарибашвили и министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев, 4 апреля, 2022 года, фото: со страницы правительства Грузии в Facebook
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Министр транспорта Азербайджана посетил Тбилиси

05/04/2022 - 13:34
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Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 4 апреля принял министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашада Набиева.

В ходе встречи стороны отметили, что отношения успешно развиваются в направлении железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, транспортного коридора Черного и Каспийского морей, коридора Персидский залив — Черное море и зеленых портов.

По сообщению пресс-службы Администрации правительства Грузии, стороны отметили, что скоординированное сотрудничество двух стран облегчает процесс привлечения товаров через транспортный коридор Европа-Азия, что «в итоге окажет положительное влияние на экономику обеих стран».

По сообщению Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана, стороны подчеркнули важность проекта Баку-Тбилиси-Карс и сосредоточили внимание на совместной работе по увеличению объемов грузоперевозок.

Согласно той же информации, Азербайджан и Грузия имеют значительный потенциал и благоприятные условия для расширения сотрудничества во всех сферах, в том числе в сфере транспорта, а также в сфере информационных и коммуникационных технологий.

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05/04/2022 - 13:34
3 1 minute read

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