Илья Дарчиашвили встретился в Баку с Ильхамом Алиевым. Фото: МИД Грузии
Новости

Глава МИД Грузии встретился с Ильхамом Алиевым в Баку

27/04/2022 - 12:15
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Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили в рамках своего визита в Баку 26-27 апреля встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

По сообщению пресс-службы президента Алиева, стороны обсудили новые возможности экономических отношений, в том числе в сфере транспорта, и сотрудничества в обеспечении стабильности на Южном Кавказе.

В контексте регионального сотрудничества президент Азербайджана акцентировал внимание на возможностях взаимодействия Тбилиси, Баку и Еревана в трехстороннем формате.

После встречи Дарчиашвили написал в Твиттере, что партнерство между Тбилиси и Баку «с каждым днем ​​крепнет и направлено на мир, стабильность и региональное развитие».

В ходе визита в Баку министр иностранных дел Грузии также встретится со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, премьер-министром Али Асадовым и председателем Национального собрания Сахибой Гафаровой.

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27/04/2022 - 12:15
21 1 minute read

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