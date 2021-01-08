Цепь снабжения Южного газового коридора, Источник: tap-ag.com
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Начал функционировать Южный газовый коридор

08/01/2021 - 22:59
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По сообщению МИД Турции, 8 января был запущен Трансадриатический трубопровод, который будет обслуживать Южный газовый коридор.

Трансадриатический трубопровод (ТАР) протяженностью 870 километров является последним участком Южного газового коридора, который также включает Трансанатолийский и Южнокавказский трубопроводы, соединяющий газовое месторождение Шах-Дениз в Азербайджане с Италией через территорию Грузии, Турции, Греции и Албании.

По сообщению МИД Турции, азербайджанский газ уже доставлен в Италию.

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08/01/2021 - 22:59
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