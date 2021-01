Начал функционировать Южный газовый коридор

По сообщению МИД Турции, 8 января был запущен Трансадриатический трубопровод, который будет обслуживать Южный газовый коридор.

Трансадриатический трубопровод (ТАР) протяженностью 870 километров является последним участком Южного газового коридора, который также включает Трансанатолийский и Южнокавказский трубопроводы, соединяющий газовое месторождение Шах-Дениз в Азербайджане с Италией через территорию Грузии, Турции, Греции и Албании.

По сообщению МИД Турции, азербайджанский газ уже доставлен в Италию.

